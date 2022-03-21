21Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlandı - Son Dakika
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21Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlandı

21.03.2022 10:44
21Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlandı

Zonguldak'ta 21 Mart Dünya Ormancılık Haftası nedeniyle tören düzenlendi.

Zonguldak'ta 21 Mart Dünya Ormancılık Haftası nedeniyle tören düzenlendi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, 21 Mart Dünya Ormancılık Haftası nedeniyle tören düzenlendi. Valilik binası önünde düzenlenen törene Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, bölge müdür yardımcıları ve personel katıldı. Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından tören sona erdi. - ZONGULDAK

21Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlandı
21Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlandı
21Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlandı

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Orman Bölge Müdürlüğü, Zonguldak, 21 Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 21Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlandı - Son Dakika


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