22 yeni otobüs seferlere başladı - Son Dakika
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22 yeni otobüs seferlere başladı

28.02.2022 11:58
22 yeni otobüs seferlere başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kendi öz sermayesiyle satın aldığı 36 körüklü otobüsten 22 tanesi bugün seferlerine başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kendi öz sermayesiyle satın aldığı 36 körüklü otobüsten 22 tanesi bugün seferlerine başladı.

UlaşımPark'ın sıfır kilometre otobüslerinden 22 tanesi farklı hatlarda seferlerine başladı. UlaşımPark tarafından işletmesi gerçekleştirilecek yeni otobüsler karma hatlarda hizmet sağlayacak. Karma hatlarda çalışacak olan körüklü otobüsler, vatandaşları gitmek istediği yere konforlu bir şekilde ulaştıracak. CNG doğalgaz sistemli olan otobüsler hem maliyetten tasarruf sağlıyor hem de çevreye zarar vermiyor. Sefere başlayacak otobüslerin tamamı engelli erişimine uygun. Alçak tabanlı olan otobüsler engelli vatandaşların rahatlıkla seyahat edeceği şekilde tasarlandı. Sesli uyarı sistemi, engelli koltukları ve engelli tekerlekli sandalye bölümü ile vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak. Aynı zamanda, 5 yıl garanti kapsamında olacak otobüslerin herhangi bir arıza durumunda satın alınan firma tarafından onarılacağı bilgisi de aktarıldı. 5 yıl boyunca oluşabilecek arıza durumunda onarım ücreti ödenmeyecek. - KOCAELİ

22 yeni otobüs seferlere başladı
22 yeni otobüs seferlere başladı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Engelli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 22 yeni otobüs seferlere başladı - Son Dakika


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