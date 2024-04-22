23 Nisan Çocuk Şenliği'ne bandolu davet - Son Dakika
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Yerel

23 Nisan Çocuk Şenliği'ne bandolu davet

23 Nisan Çocuk Şenliği'ne bandolu davet Çekmeköy'de parklarda dolaşan bando takımı vatandaşları 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne davet etti.

22.04.2024 20:26  Güncelleme: 20:54
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23 Nisan Çocuk Şenliği'ne bandolu davet

İSTANBUL - Çekmeköy'de parklarda dolaşan bando takımı vatandaşları 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne davet etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda birbirinden renkli organizasyonlara imza atacak olan Çekmeköy Belediyesi, ilçenin 21 mahallesinde bulunan parklarda bando takımı ile vatandaşları 23 nisan Çocuk Şenliği'ne davet etti. Bando takımının ilçenin dört bir yanında gerçekleştirdiği gösteri vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Organizasyonlarda çocuklara Türk bayrağı ve balon hediye edildi.

23 Nisan Çocuk Şenliği'nde neler var?

Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Park'ta gerçekleşecek 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde saat 13: 00-18: 00 saatleri arasından; eğlenceli aktiviteler, animasyon gösterileri, atölye alanları, dj performansı, çeşitli oyun alanları ve ikramlar yer alacak. Birbirinden renkli etkinliklerin düzenleneceği kutlamaların devamında saat 18: 30'da şarkıcı Aydilge Çekmeköylüler ile buluşacak.

Çocuk şenliğine katılmak isteyen vatandaşlar için ilçede bulunan 21 mahalle muhtarlığı önünden saat 11: 00 itibariyle servisler kaldırılacak.

Kaynak: İHA

23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

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