23 Nisan'da Duygu Dolu Gösteri

Afyonkarahisar'da 23 Nisan'da duygulandıran gösteri

Alkışlar uzun süre dinmedi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Yüksel Varlı İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan kutlamalarında sahneledikleri kurtuluş temalı gösteriyle izleyenleri geçmişe götürerek duygu dolu anlar yaşattı. İzleyenlerin alkışları uzun süre dinmedi.

Afyonkarahisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşku dolu etkinliklerle kutlanırken, bir sahne gösterisi izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Yüksel Varlı İlkokulu 4.'ncü sınıf öğrencileri Gürsel Emin Artıç ve Zeynep Ak'ın sahnelediği özel gösteri, izleyenleri derinden etkiledi. Gösteride, Afyonkarahisar'ın Yunan işgali altındaki zorlu günleri canlandırıldı. Dönemin acılarını ve halkın bağımsızlık uğruna verdiği destansı mücadeleyi gözler önüne seren sahne, duygu dolu anlara sahne oldu.

Alkışlar uzun süre dinmedi

Öğrencilerin içten performansı, izleyicilere geçmişin acı ve gurur dolu anlarını adeta yeniden yaşattı. İzleyiciler zaman zaman gözyaşlarına hakim olamazken, gösteri sonunda uzun süre alkış tutuldu. Etkinlik sonunda öğrenciler, öğretmenleri ve aileleri tebrik yağmuruna tutuldu. Gösteri, 23 Nisan'ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda milletin direniş ve bağımsızlık ruhunun çocuklara aktarılması için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Öğrenciler gösteri sonunda Türk bayrağı açarak katılımcıları selamladı.