23 Nisan Kırklareli'nde coşku ile kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

23 Nisan Kırklareli'nde coşku ile kutlandı

24.04.2022 00:57
23 Nisan Kırklareli'nde coşku ile kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. Yıl törenlerle Kırklareli'nde coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. Yıl törenlerle Kırklareli'nde coşkuyla kutlandı.

Kırklareli'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelenk sunumuyla başladı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yıl törenleri çerçevesinde Vali Osman Bilgin makamını, Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu öğrencisi Ecrin Uçar'a devretti. Uçar kurum müdürlerine arayıp talimat verdi.

Törenler Özgürlük ve Demokrasi Meydanında devam etti. Törende İl Milli Eğitim Müdür Hüseyin Kalkan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Konuşmaların ardından, Okulların Halk Oyunları ve çeşitli dans gösterileri ile devam eden Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, şiirlerin okunması ile coşkuyla kutlandı. Program sonunda resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. - KIRKLARELİ

YORUMLAR
500
İZTO'da çocuk meclisi renkli görüntülere sahne oldu İZTO'da çocuk meclisi renkli görüntülere sahne oldu Serebral palsi hastası 7 yaşındaki Dora'nın, 23 Nisan sevinci Serebral palsi hastası 7 yaşındaki Dora'nın, 23 Nisan sevinci Minik doktorlar bayramlarını sağlık çalışanlarıyla birlikte kutladı Minik doktorlar bayramlarını sağlık çalışanlarıyla birlikte kutladı

Ulusal Egemenlik, Kırklareli, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 23 Nisan Kırklareli'nde coşku ile kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
00:52 Zelenski'den Bayraktar sözleri: Rusya ile savaşta belirleyici bir rol oynamadı
00:40 Fransa'da şampiyon Paris Saint-Germain!
00:36 Bakan Çavuşoğlu, Ermeni protestoculara "Bozkurt" işareti ile yanıt verdi
00:16 İçişleri Bakanı Soylu: 2023 yılında terörü tamamen silecek anlayışı başlatıyoruz
00:04 Fenerbahçe, Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından zehir zemberek bir açıklama yayınladı!
23:56 Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalması durumunda destek vereceği ismi paylaştı
23:40 Kılıçdaroğlu 4 aydır elektrikleri kesik olan aileyi ziyaret etti!
23:21 Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak çıldırdı
22:44 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan HDP'li Garo Paylan'a kınama geldi: Açık bir iftira
22:39 Trabzonspor, Adana Demirspor'u 3-1 yendi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 01:09:50. #1.13#
SON DAKİKA: 23 Nisan Kırklareli'nde coşku ile kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement