23 Nisan şenlik havasında kutlandı - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen festival havasındaki törenlerle kutlandı. Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan kutlamalar daha sonra Avlu Yaşam Merkezi'nde devam etti.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizasyonunda gerçekleştirilen törenlerde Avlu Yaşam Merkezi'nde kurulan istasyonlarda çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirildi. Çocuklar protokol üyeleriyle birlikte halat çekme, yağ satarım bal satarım, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, ip atlama gibi etkinliklerde bir araya geldi. Kutlamalara Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz eşi Mehtap Yılmaz ve oğlu Yavuz'la birlikte katıldı.

Gösteriler büyüledi

Ailelerin de büyük ilgi gösterdiği 23 Nisan kutlamaları Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'nın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla devam eden kutlamalarda ana okul, ilkokul öğrencileriyle spor kulüplerinin gösterileri büyük beğeni topladı. Çocuklar 23 Nisan dolayısıyla halk oyunları, dans gösterileri ve sportif gösterilerde bulundu. Kutlamalar daha sonra çekilen hatıra fotoğrafının ardından yarışma istasyonlarının ziyaretiyle devam etti. Protokol üyeleri çocuklarla birlikte halat çekme yarışı yaparken, yağ satarım bal satarım oyununda ise İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz birbirlerini kovalaması büyük alkış aldı.

Yücel Yılmaz: "Biz de çocuklar gibi eğlendik"

Bu yıl pandeminin etkisinin azalmasıyla kutlamaların daha coşkulu bir biçimde yapıldığını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Biz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak en çok çocukların belediyesiz sloganımız bugün hayat buldu. Bu gün bizim bayramımız, bizim belediyemizin bayramı. 20 ilçemizin çok farklı noktalarında çok farklı etkinlikler yapılıyor, Şu anda Balıkesir merkezde Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber yaptığımız festival niteliğinde 23 Nisan Çocuk Bayramını kutluyoruz. Ulusal Egemenlikle ilgili protokol kısmını hallettik, şu anda sadece eğleniyoruz. Avlu Yaşam merkezinin etrafında çok farklı etkinlikler düzenleniyor. Tiyatrolarımız var, gösterilerimiz var. Her yaş grubuna; özellikle de bizim gibi olup kendini hala çocuk hissedenlere, bu bayramı kendi bayramı gibi görenlere müthiş sürprizli, özellikli, nitelikli, farklı etkinliklerimiz var. Anneler ve babaların çocuklarından daha fazla eğlendiği bir ortam var. Hava da buna müsaade etti. Ben tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Her şeye çocuk gibi bakalım, çocuk gibi sevelim, çocuk gibi kaygısız başarılı olmak için uğraşalım. Burada herkesin neşesini gördük. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan'ını kutluyorum" diye konuştu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: "Bir şenlik havasında 23 Nisan'ı kutladık"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da Balıkesir'deki kutlamaların bir şenlik havasında geçtiğini vurgulayarak, "Balıkesir'de 23 Nisan'ı kutladık. Hakikatten çocuklarımızın enerjisi, coşkusu bize de geçti. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı ilk defa Avlu Yaşam Merkezi'nde kutladık. Burası açıkv e geniş bir alan. Çok sayıda vatandaşımızın da izleyici olarak bulunduğu törende okullarımızın Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinasyonunda fevkalade gayretli bir çalışmayla ortaya koydukları, çocuklarımızın neşesini, sevincini, coşkusunu ortaya koyan, onu yansıtan, benim keyifle izlediğim, zevk aldığım biri şölen, şenlik havasında geçti. Bütün öğretmenlerimizi ve okul idarecilerimizi başarı belgesiyle ödüllendirdik. Çünkü törenler bizim çocuklarımızın orada sadece bir performans gösterisi değil, yaptıkları basit bir gösteri değil, cumhuriyete, devletimizin ve milletimizin varlığına gösterdikleri değerin, önemin de bir göstergesidir. Çok iyi hazırlanmaları, bunu benimsemeleri ve o duyguyu bize ve ailelerine yansıtmaları bizim de onlara eşlik etmemiz ülkemizin bütünlüğünü, birliğini ve gelecek kuşakların, çocuklarımızın ülkemize bakışını yansıttığı için bunu çok önemsiyorum. Balıkesir'de bugün dolu dolu ve büyük coşkuyla kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yaşadık. Yaşatanlara ve bu çalışmaları sergileyen bütün okullarımıza şükranlarımı sunuyorum onları tebrike diyorum. Vatandaşlarımıza da iyne yoğun katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkarak 1920'deki ruhla, Çanakkale'deki ruhla Kuvayi Milliye şehrinde aynı ruh, azim ve kararlılıkla güçlü Türkiye ideallerine bağlı kalarak emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR