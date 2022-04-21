23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika
Üye Girişi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

21.04.2022 22:40
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, "23 Nisan 1920 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünün hayata geçtiği, tarihimizin önemli dönüm noktalarından birisidir" dedi.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, "23 Nisan 1920 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünün hayata geçtiği, tarihimizin önemli dönüm noktalarından birisidir" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102'nci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Asyalı, Atatürk gibi eşsiz bir liderin önderliğinde başlayan Kurtuluş Savaşı'nın, Türk Ulusunun gösterdiği büyük fedakarlıklarla taçlandırılınca Türkler aleyhine yüzyıllardan beri hazırlanan ve Sevr ile hayata geçirileceği düşünülen tarihi bir suikastın engellendiğini ve düşmanların bozguna uğratıldığını kaydetti.

Yüce Meclis'in açıldığı 23 Nisan 1920'de Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığını ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete verildiğine vurgu yapan Asyalı, "23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi kaderini belirlediği ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, çağdaş Türk Cumhuriyeti'nin kurulması yolundaki en önemli dönüm noktalarından biridir" ifadelerini kullandı.

Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildiğini anımsatan Asyalı, sözlerini şöyle tamamladı: "Mustafa Kemal Atatürk, yüreğindeki çocuk sevgisini ve onlara verdiği önemi 'Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz' sözleriyle ifade etmiştir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza Büyük Atatürk'ün armağanı ettiği dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Sinop'ta 23 Nisan programı belli oldu Sinop'ta 23 Nisan programı belli oldu Havza'da ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik bocce turnuvası düzenlendi Havza'da ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik bocce turnuvası düzenlendi

Mustafa Kemal Atatürk, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika


Son Dakika
22:40 ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yardım paketinin içinde 120'den fazla insansız hava sistemi bulunuyor
22:17 Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi!
21:44 Elektriği kesilen Kılıçdaroğlu: Eşimle birlikte bir hafta karanlıkta kalacağız
21:35 Öfkeden çıldıran efsane boksör Mike Tyson, hayranını öldüresiye dövdü
21:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız
20:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu'nda alınan yeni kararları paylaşacağız
20:37 Ali Koç konuştu, Galatasaray'dan yanıt gecikmedi!
20:26 Koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 3 bin 354 yeni vaka tespit edildi
20:26 Türkiye'den Irak'a 'Pençe-Kilit' notası!
19:56 Fenerbahçe, Nwakaeme ile prensip anlaşmasına vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 22:47:51. #1.11#
SON DAKİKA: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement