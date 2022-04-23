23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

23.04.2022 13:00
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. Yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi İnegöl'de de düzenlenen törenlerle coşkulu şekilde kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. Yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi İnegöl'de de düzenlenen törenlerle coşkulu şekilde kutlandı. Öğrencilerin gösterileri, programlara renk kattı.

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1924 tarihinde 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Öte yandan 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 102. Yılı, tüm yurtta coşkuyla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği ve dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olarak kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İnegöl'de de büyük bir coşkuyla kutlandı. Sabah 10.00'da Atatürk Anıtında çelenk töreniyle başlayan resmi törenlerde, Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi sunuldu. Daha sonra kutlamalar, Şükrü Naili Paşa İlkokulu tarafından okul bahçesinde hazırlanan gösterilerle devam etti. Protokolün de eksiksiz katıldığı program, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi.

Vatandaşların da çocuklarıyla birlikte yoğun bir katılım gösterdiği program, konuşma sonrası çocukların hazırladığı birbirinden keyifli gösterilerle devam etti. Dans gösterileri, şiirler, korolar ve pek çok görsel şovla süslenen programda, miniklerin Cumhuriyet ve bayrak vurgusu içeren gösterileri alkış topladı.

Gösterilerin ardından öğrenciler arasında yapılan çeşitli yarışmalar neticesinde derece elde eden öğrencilere protokol üyelerinin ödüllerini takdim etmesi ile törenler son buldu. - BURSA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

YORUMLAR
500
TÜSİAD'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması TÜSİAD'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması Vali Yazıcı: '23 Nisan ecdadın gelecek nesillere verdiği değeri gösteriyor' Vali Yazıcı: '23 Nisan ecdadın gelecek nesillere verdiği değeri gösteriyor'

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Türkiye, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
12:49 Demirören ailesi Beşiktaş yönetimine geri dönüyor
12:47 İran'da Devrim Muhafızları Ordusu komutanına suikast girişimi: Saldırganlar yakalandı
12:42 ABD ile Çin arasında "dersini aldın-almadın" gerilimi
12:40 ABD Başkanı Joe Biden bunuyor mu? Yine boşlukla tokalaştı
12:33 Aile yemeğinde ilk kez tanıştığı baldızını izlediği cinsel içerikli filmden tanıdı, ortalık karıştı
12:27 Cami imamı küçük kıza cinsel istismardan tutuklandı! Bilgisayarından yüzlerce cinsel içerikli çocuk görüntüsü çıktı
12:18 Gençler, iftarda Selçuk Bayraktar'ı ağırlamak istedi; Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla arayıp söz aldı
12:14 Gazeteci Tufan Türenç yaşamını yitirdi
12:04 Ayasofya kapısının tahribatı Yunanistan'ın da gündeminde: Başbakan UNESCO'yu aradı, Türkiye'den de açıklama isteyecek
12:00 Putin'den Zelenski'ye gece yarısı şartları: Silahsızlan, NATO'ya girme, Kırım'ı tanı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 13:10:38. #1.12#
SON DAKİKA: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement