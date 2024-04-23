Çevre Bakanlığı, 23 Nisan'ı Başkent Millet Bahçesi'nde kutladı

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Altındağ'da bulunan Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlediği çocuk etkinlikleri ile kutladı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Başkent Millet Bahçesi'nde kutladı. Düzenlenen kutlamalar içerisinde birçok oyun parkuru, tiyatro gösterileri, beceri ve zeka oyunlarının yanı sıra bilgi yarışmaları da yer aldı. Kutlamalara katılan çocuklar yüz boyama etkinliği, oyun alanları, tiyatro gösterileri ve daha birçok etkinlik ile doyasıya vakit geçirdi.

Etkinliklere katılan bir çocuk ise "Düzenlenen etkinlik bizim için çok güzel bir etkinlik, herkesin katılabileceği geniş bir alan var. Atatürk'e bu günü bize armağan ettiği için çok teşekkür ederim. 23 Nisan'ı burada geçirmekten çok mutluyum" dedi. - ANKARA