23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Muğla'da Kutlandı - Son Dakika
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Muğla'da Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Muğla\'da Kutlandı

Muğla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamalar çeşitli etkinliklerle devam etti ve Başkanlık makamı çocuklara açıldı.

23.04.2024 15:01  Güncelleme: 15:06
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Muğla'da büyük bir coşku ile kutlandı. 23 Nisan kutlamaları Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın konseri "Maestro Show" ile 22 Nisan Pazartesi günü başladı. Kutlamalar 23 Nisan Salı günü Kışla Parkı'nda Çocuk Şenliği ile devam etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları 25 Nisan'da Masal Sandığı Çocuk Tiyatro Oyunu, Çocuk Kütüphanesi'nde "23 Nisan'da Atatürk ve Çocuklar" etkinliği, 26 Nisan'da yazar Özge Altınok Lokmanhekim söyleşi ve imza günü ile sona erecek.

23 Nisan'da Başkanlık makamı çocuklara açıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras çocukları Başkanlık makamında ağırladı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamı 23 Nisan'da çocukların oldu. Yenice İlköğretim Okulu 2.sınıf öğrencisi Ziya Alabaz bu anlamlı günde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan başkanlık makamını devraldı ve Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan'ı Muğla'da büyük bir coşkuyla kutladıklarını söyledi ve bugünü çocuklara armağan eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü saygı ve özlemle andı.

Başkan Aras; "23 Nisan'ı bayramın sahibi çocuklarımızla doyasıya kutladık"

Ahmet Aras; "Bundan 104 yıl önce Türk Milleti Atatürk önderliğinde cephede kazandığı zaferi demokrasi ile taçlandırarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurdu. Türk Milleti'nin tam bağımsızlığını kazandığı, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu bugünü Atatürk tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan etti. Bu özel günü Muğlamızda bayramın sahibi çocuklarımızla birlikte doyasıya kutladık. Ata'mızın yolunda aydınlık yarınlara fikri, irfanı ve vicdanı hür çocuklarımızla birlikte yürüyecek, ulusal bayramlarımızı hep birlikte doyasıya kutlamaya devam edeceğiz" - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Muğla'da Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Muğla'da Kutlandı - Son Dakika
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