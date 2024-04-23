23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Posof\'ta Coşkuyla Kutlandı

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ardahan'ın Posof ilçesinde düzenlenen törende coşku ve neşe içinde kutlandı. Çocukların okuduğu şiirler yaptıkları çeşitli oyun ve yarışmalarla Posof halkını coşturdu

Etkinliğe tüm resmi ve özel kuruluşlar ve ailelerinde katılmasıyla tören alanı tamamen doldu. Sandalye kapma, çuvalla koşu, ip çekme ve yumurta yarışlarında dereceye giren öğrencilere ödülleri ilçe protokolü tarafından verildi. Programın sunucusu da yine çocuklar oldu. Anaokulu öğrencilerinin yaptığı renkli gösterilen katılımcılardan tam not aldı. - ARDAHAN