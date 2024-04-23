23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Söke\'de Kutlandı

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Söke'de törenlerle kutlandı. Kutlama törenleri ilk olarak Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunumu ve ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunum töreni sonrasında kutlama programına geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı yaptı. Şiirlerin okunduğu törende çeşitli halk oyunları gösterileri, müzik dinletileri de yer alırken, törenin sonunda çeşitli dallarda yapılan 23 Nisan konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Garnizon Komutanı Korhan Gedizlioğlu, Söke Belediye Başkan Vekili Fuat Evren Gül, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Barışcan Öztürk başta olmak üzere protokolün diğer temsilcileri, askeri erkan ve Sökeliler katıldı. - AYDIN