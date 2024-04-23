23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Söke'de Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Söke'de Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Söke\'de Kutlandı

Söke'de düzenlenen törenlerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Törenlerde çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

23.04.2024 12:37  Güncelleme: 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Söke'de törenlerle kutlandı. Kutlama törenleri ilk olarak Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunumu ve ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunum töreni sonrasında kutlama programına geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı yaptı. Şiirlerin okunduğu törende çeşitli halk oyunları gösterileri, müzik dinletileri de yer alırken, törenin sonunda çeşitli dallarda yapılan 23 Nisan konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Garnizon Komutanı Korhan Gedizlioğlu, Söke Belediye Başkan Vekili Fuat Evren Gül, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Barışcan Öztürk başta olmak üzere protokolün diğer temsilcileri, askeri erkan ve Sökeliler katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan, Çocuk, Söke, Etkinlikler, Kültür, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Söke'de Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
11:50 Kur’an-ı Kerim’in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu
11:02 “Yerel Halk“ ifadesini kullandı mı Bakan Şimşek sessizliğini bozdu "Yerel Halk" ifadesini kullandı mı? Bakan Şimşek sessizliğini bozdu
12:17 Ring kızına tekme atan İranlı dövüşçü, ömür boyu men cezası aldı Ring kızına tekme atan İranlı dövüşçü, ömür boyu men cezası aldı
11:47 Süper Lig’de neler oluyor 3 takım Türkiye Kupası’na katılmayacak Süper Lig'de neler oluyor! 3 takım Türkiye Kupası'na katılmayacak
11:25 Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
11:11 Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor
10:44 Park tartışması kanlı bitti Kadın sürücüye sopalarla saldırdılar Park tartışması kanlı bitti! Kadın sürücüye sopalarla saldırdılar
10:12 İstanbul Havalimanı’ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı İstanbul Havalimanı'ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı
09:55 Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi
09:49 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi
09:48 Malezya’da Geçit Töreni Provası Sırasında 2 Helikopter Çarpıştı: 10 Ölü Malezya'da Geçit Töreni Provası Sırasında 2 Helikopter Çarpıştı: 10 Ölü
09:48 Bodrum’da kiralık daire fiyatları dudak uçuklattı: Emlakçılar, fahiş rakamlar için denetim istiyor Bodrum'da kiralık daire fiyatları dudak uçuklattı: Emlakçılar, fahiş rakamlar için denetim istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 13:53:04. #1.13#
SON DAKİKA: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Söke'de Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement