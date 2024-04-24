23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Uşak'ta coşku ile kutlandı - Son Dakika
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Uşak'ta coşku ile kutlandı

Uşak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 104. yıldönümünde coşkuyla kutlandı. Törenler, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda gerçekleştirildi. Uşak Valisi, Belediye Başkanı ve diğer protokol üyeleri, öğrenci ve vatandaşların bayramını kutladı. Şiirler, gösteriler ve halk oyunları büyük alkış aldı. Ayrıca, okullar arası spor turnuvasında derece alan öğrencilere ödülleri verildi. Törene, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

24.04.2024 00:34  Güncelleme: 01:07
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Uşak'ta coşku ile kutlandı

UŞAK - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 104. yıldönümünde tüm yurtta olduğu gibi Uşak'ta da coşku ile kutlandı.

Uşak'ta törenlerin adresi her zaman olduğu gibi 15 Temmuz Şehitleri Meydanı oldu. Tören, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel'in Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Uşak Mili Eğitim Müdürü Halil Yücel günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Uşak Valisi Turan Ergün ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, törene katılan öğrenci, öğretmen ve vatandaşların bayramını kutlamasının ardından törenlere geçildi. Okunan şiirler ve miniklerin sunduğu gösteriler ve halk oyunları izleyicilerden büyük alkış aldı. Öte yandan Uşak'ta okullar arası voleybol, basketbol ve masa tenisi turnuvasında derece alan öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Uşak'ta düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenine Uşak Valisi Turan Ergün ve eşi Hülya Ergün, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, Adalet Komisyonu Başkanı Kayhan Yıldırım, Uşak Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Uşak Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Osman Birgin, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Uşak'ta coşku ile kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Uşak'ta coşku ile kutlandı - Son Dakika
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