24 Kasım Öğretmenler Günü Fethiye\'de Coşkuyla Kutlandı

24 Kasım Öğretmenler günü Fethiye'de düzenlenen çeşitli programlarla kutlandı.
Öğretmenler günü nedeniyle Fethiye Beşkaza Meydanı Atatürk anıtı önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, Fethiye Belediye Başkan vekili Veli Uysal, sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
Törende Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, Atatürk Anıtına çelenk sunarken ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşımız söylendi. - MUĞLA
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