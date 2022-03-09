255 kadının telefonuna 'KADES' uygulaması yüklendi - Son Dakika
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255 kadının telefonuna 'KADES' uygulaması yüklendi

09.03.2022 12:29
255 kadının telefonuna 'KADES' uygulaması yüklendi

Mersin İl Jandarma Komutanlığınca, Mersin Üniversitesi'nde gerçekleştirilen '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinliğinde, 255 kadının telefonuna KADES uygulaması yüklendi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığınca, Mersin Üniversitesi'nde gerçekleştirilen '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinliğinde, 255 kadının telefonuna KADES uygulaması yüklendi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla Mersin Üniversitesi'nde bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk ve Kadın Kısım Amirliğince gerçekleştirilen etkinlikte, kadın haklarının korunması, toplumsal farkındalığın arttırılması, Kadın Acil Destek Uygulamasının (KADES) tanıtılması ve halkın bilinçlendirilmesine yönelik bilgilendirme amaçlı broşür ve dergi dağıtıldı. Etkinlikte 255 kadının telefonuna KADES uygulamasının yüklenmesi sağlandı.

Kadın personel için kutlama programı düzenlendi

Öte yandan 'Kadınlar Günü' dolayısıyla Mersin İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, tüm kadın personelin gününü tebrik etti. Ayrıca görevli kadın personel mesaiye gelişinde çalışma arkadaşları tarafından karşılanarak 'Dünya Kadınlar Günü' kutlandı ve gül hediye edildi. - MERSİN

255 kadının telefonuna 'KADES' uygulaması yüklendi
255 kadının telefonuna 'KADES' uygulaması yüklendi

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Kadınlar Günü, Jandarma, Mersin, KADES, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 255 kadının telefonuna 'KADES' uygulaması yüklendi - Son Dakika


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