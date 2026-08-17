Sakarya’da 17 Ağustos Depremi anıldı - Son Dakika
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Sakarya’da 17 Ağustos Depremi anıldı

Sakarya’da 17 Ağustos Depremi anıldı
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Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen anma programında deprem şehitleri için saygı duruşu yapıldı, Kur'an-ı Kerim okundu. Başkan Alemdar ve Vali Doğan, depreme hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yılı dolayısıyla Sakarya'da gerçekleşen programda eller semaya açılarak, hayatlarını kaybeden vatandaşlar anıldı.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi anma programı Sakarya Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi. Deprem şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasidelerin okunması ile devam etti. Depremin ardından kaydedilen görüntülerden hazırlanan kısa film ile vatandaşlara o gece yeniden hatırlatıldı.

"O gün her birimizin farklı hikayesi vardı"

Programda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar 99 Depremi'nden, o gece yaşananlardan ve bölgenin doğal güzelliklerinden bahsederek "Rabbimize ne kadar hamdetsek, şükretsek azdır. Öyle güzel bir coğrafya vermiş ki; yeşiliyle, doğasıyla, dağı ile yaylası ile her türlü güzelliği bize bahşetmiş. Rabbime hamdolsun. Ancak başkalarının imrendiği, başka coğrafyaların özendiği bu coğrafyaya bir de afetler gerçeğini vermiş. Bu coğrafyada yaşamanın bedeli var. Bu coğrafyada bu güzelliklerin içerisinde kendinizi sağlama almak, dikkatli olmak zorundasınız. Diyor ki 'siz depremlere alışık olmalısınız'. Biz bunu anlayamadık. 99 Depremi'nde, öncesi gibi bizlere de söylendiğinde bizde bir şey olmaz derdik ama 99 Depremi gecenin saat 03.02'si bir anda kıyamet koptu. Batıyor muyuz diye yataklarımızdan kalkıp çıkabilenlerimiz o anın psikolojisi ile kendini dışarıya atarken enkazın altında kaybettiğimiz canlarımız, bunların her birisinin hatıraları, bebekler, anneler, babalar, çocuklar, enkaz başında bekleyenlere ses çıkaramayanları görmüş olmak bizim için artık hayatın bittiği gündü. O gün her birimizin farklı hikayesi vardı. Hem millet olarak, hem de devletimizin imkansızlıkları dolayısı ile yaşadığımız acılar her birimize farklı dersler çıkardı. Sadece yılda bir sefer anmış olmak, depremi unutmamak değildir. Sadece ölmüşlerimize rahmet okumak ve o günü hatırladık demek depremi unutmamak değildir. Depremden ders almak için depremi yaşamaya gerek olmadığını her seferinde ifade etmemiz lazım. Depremlerden ya da hayatın olumsuzluklarından ders almak için onu yaşamadan anlatılanlarla, yaşanmışlarla ders alarak örnek çıkartmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.

"Sağlam zemine, sağlam bina yapmak durumundayız"

Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğundan ve bununla yaşamayı öğrenip hazırlıklı olunması gerektiğinden bahseden Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "Büyükşehir ve ilçe belediyelerimize tüm vatandaşlarımızın destek olması lazım. Hep beraber depreme hazırlıklı olmak durumundayız. Eğer binaları yıkmazsak, deprem olduğunda deprem yıkacaktır. O zaman farklı senaryolar konuşuluyor, çığlıklar duyuyoruz. Bu acıları yaşamadan, gözyaşını görmeden bu hazırlığı deprem öncesinde yapmamız lazım. 11 ilde meydana gelen bir depremi çok kısa süre içerisinde enkazını kaldırıp, binasını yapıp vatandaşa teslim eden bir devletimiz var. Başında bu işi sevk ve idare eden bir Cumhurbaşkanımız var. 110 milyar dolar civarında bir harcama ile 11 şehir ayağa kaldırıldı. Sakarya bunu en acı yaşayan illerden biri. Periyodik olarak 30 ila 40 yıl arasında bu deprem bu bölgede tekrar ediyor. Türkiye coğrafya olarak deprem bölgesi, artık bunu kabul edip bununla yaşamak durumundayız. Sağlam zemine, sağlam bina yapmak durumundayız. Sağlam zemine, sağlam bina yapmışsanız deprem sizi yıkmıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sakarya, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya’da 17 Ağustos Depremi anıldı - Son Dakika

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