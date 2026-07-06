27 Yıl Sonra Ehliyet Heyecanı - Son Dakika
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27 Yıl Sonra Ehliyet Heyecanı

06.07.2026 16:25
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Erdal Böler, 27 yıl korkusunu yenip ehliyet alarak davul-zurnalı kutlamayla sevincini paylaştı.

TOKAT'ın Pazar ilçesine bağlı Üzümören beldesinde besicilik yapan Erdal Böler, (45) 27 yıldır ertelediği ehliyet hayaline, sınavını başarıyla tamamlamasının ardından sürpriz davul-zurnalı kutlamayla kavuştu.

Tokat'ta yaşayan evli ve 4 çocuk babası Erdal Böler, sınavı kazanamama korkusu nedeniyle 27 yıl boyunca sürücü belgesi almayı erteledi. Çevresindekilerin, "Sınavlar çok zor, kazanamazsın" yönündeki söylemleri sebebiyle sürücü kursuna başvurmaktan çekinen Böler, bu yıl korkusunu yenerek B sınıfı ehliyet almak için kursa kaydoldu. Yazılı sınavın ardından direksiyon sınavını da ilk hakkında başarıyla geçen Böler için eğitim gördüğü sürücü kursu yetkilileri tarafından davul-zurnalı bir kutlama organize edildi. Düzenlenen sürpriz kutlamada Erdal Böler, ehliyet sevincini davul-zurna eşliğinde kutladı.

ŞİMDİYE KADAR YAZILMADIĞIMA PİŞMAN OLDUM

Yaşadığı süreci anlatan Erdal Böler, "Biraz korkularım vardı. 'Sağlık soruları zor, kazanamazsın' dediler. Ben de bu yüzden yıllarca yazılmadım ama hata yapmışım. Sınavlarımız çok basit ve kolaydı. Şimdiye kadar yazılmadığıma pişman oldum. Kurs hocalarımız benimle birebir ilgilendiler. Sınav sonrasında da kursumuz bana böyle bir jest yaptı, teşekkür ederim" dedi.

HİKAYESİNE YAKIŞIR BİR JEST YAPMAK İSTEDİK

Sürücü Kursu Müdiresi Sema Aşar ise Böler'in azmini tebrik ederek, "Kendisinin hikayesini dinlediğimizde büyük bir sınav korkusu olduğunu gördük. Biz de kurs yönetimi ve eğitmenleri olarak kendisine destek olduk. Korkularını aşarak sınavları tek seferde geçti. Davul zurnanın onun bu uzun soluklu hikayesine yakışacağını düşündük ve kendisine küçük bir jest yapmak istedik. Onun mutluluğuna ortak olduğumuz için biz de çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-TOKAT-DHA

Kaynak: DHA

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