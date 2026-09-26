273 aydır şehitler için aynı duada buluşuyorlar - Son Dakika
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273 aydır şehitler için aynı duada buluşuyorlar

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273 aydır şehitler için aynı duada buluşuyorlar
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Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından geleneksel olarak düzenlenen şehitleri anma programının 273’üncüsü gerçekleştirildi.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından geleneksel olarak düzenlenen şehitleri anma programının 273'üncüsü gerçekleştirildi. Programda, eylül ayında şehit olan kahramanlar başta olmak üzere tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

EMŞAV Samsun Vakıf Binası'nda düzenlenen programa polisler, şehit aileleri, gaziler ve EMŞAV gönüllüleri katıldı. Programda eylül ayı içerisinde şehit düşen Burak Zor, Alahatdin Pergel, Korhan Ekiz, Murat Çalışkan ve Tuncay Karataş dualarla anıldı.

Anma programında ayrıca vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler ile ebediyete intikal eden gaziler ve yakınları için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Programda konuşan EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, her ay düzenli olarak gerçekleştirdikleri şehitleri anma programının 273'üncüsüne ulaştıklarını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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