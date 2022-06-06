28 yıl önce mezun olduğu okulda yazdığı kitaplarını imzaladı - Son Dakika
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28 yıl önce mezun olduğu okulda yazdığı kitaplarını imzaladı

06.06.2022 13:10
28 yıl önce mezun olduğu okulda yazdığı kitaplarını imzaladı

Ordu'da, mezun olduğu liseye 28 yıl sonra yazar olarak gelen Yazar ve Şair Remzi Gümüş, eğitim gördüğü sıralarda yazdığı kitapları imzaladı.

Ordu'da, mezun olduğu liseye 28 yıl sonra yazar olarak gelen Yazar ve Şair Remzi Gümüş, eğitim gördüğü sıralarda yazdığı kitapları imzaladı.

İstanbul Çaybaşılılar Derneği yönetimi tarafından başlatılan kitap kampanyasına dahil olan ve kitapların okullara ulaştırılması için dernek yönetimiyle beraber Çaybaşı ilçesine gelen Yazar ve Şair Remzi Gümüş, öncesinde Şehit Çetin Ak Anadolu Lisesi Müdürü İslam Şimşek ile ilçe için neler yapabileceklerini değerlendirip, kampanya dahilinde bu okulun da unutulmaması kararına vardılar. 28 yıl önce bu okuldan mezun olan Gümüş, böylece söyleşi ve imza günü tertip ederek, geleceğin yazar adaylarına ilham kaynağı oldu.

"Mezun olduğum okulun sıralarına dönmek beni duygulandırdı"

Yazar ve Şair Remzi Gümüş, söyleşi ve imza gününe dair yaptığı açıklamada, "Güzel bir kampanya oldu, mezun olduğum sıraların öğrencileriyle bir arada olmak beni çok memnun etti. Yazmaya meraklı öğrencilerle tanıştım ve bu alanda ışık bulduğumuz öğrencilerimizin her zaman yanında olacağım. İlçemizin öğrencileri pırıl pırıl ve hepsi de geleceğe umutla bakan bir yüreğe sahip. İstanbul Çaybaşılılar Derneği'nin kitap kampanyasına dahil olarak okulda kariyer günleri etkinliği fırsatı sunan Şehit Çetin Ak Anadolu Lisesi Müdürümüz İslam Şimşek Bey'e de teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Kendisiyle kitap kampanyası dahilinde Çaybaşı Lisesi'nin unutulmaması ve neler yapabileceklerimizi konuşurken böyle bir öğrencilerle buluşma ve imza günü düzenleme kararı aldık ve gayet güzel bir program oldu. Mezun olduğum sıralara 28 yıl sonra yazar vasfı ile dönmek beni çok duygulandırdı" dedi.

Çaybaşı Şehit Çetin Ak Anadolu Lisesi Müdürü İslam Şimşek, okul adına Yazar Gümüş'e plaket takdim etti. Gümüş ise teşekkür ederek her fırsatta memlekete gelerek öğrencilerle söyleşiler gerçekleştirmeye devam edeceğini söyledi. - ORDU

28 yıl önce mezun olduğu okulda yazdığı kitaplarını imzaladı
28 yıl önce mezun olduğu okulda yazdığı kitaplarını imzaladı
28 yıl önce mezun olduğu okulda yazdığı kitaplarını imzaladı
28 yıl önce mezun olduğu okulda yazdığı kitaplarını imzaladı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Çaybaşı, Gümüş, Ordu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 28 yıl önce mezun olduğu okulda yazdığı kitaplarını imzaladı - Son Dakika

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