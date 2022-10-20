29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provası görenlerin göğsünü kabarttı - Son Dakika
Üye Girişi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provası görenlerin göğsünü kabarttı

20.10.2022 12:30
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provası görenlerin göğsünü kabarttı

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provası görenlerin göğsünü kabarttı.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provası görenlerin göğsünü kabarttı.

Cumhuriyetin 99. yıldönümü bu yılda tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar'da coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim'de kutlanacak Cumhuriyet Bayramı için kentte tören ekipleri tarafından provalar başladı. Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanlığına bağlı tören mangası ile komando birliğine bağı askerlerin geçişi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Askeri tören ekibine lise öğrencileri de eşlik etti. Bazı vatandaşlar askerlere ve öğrencilere el sallayarak mutluluklarını gösterdiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Karaman haber: Karaman'da suç örgütü operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı Karaman haber: Karaman'da suç örgütü operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülere ilişkin davaya başlandı Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülere ilişkin davaya başlandı Son dakika haberleri! Burdur jandarmadan kaçak içki operasyonu Son dakika haberleri! Burdur jandarmadan kaçak içki operasyonu

Cumhuriyet, Karahisar, 29 Ekim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provası görenlerin göğsünü kabarttı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:33 Tamı tamına 5 milyon dolar dağıttılar! Times Meydanı'nda hediye yağmuru
18:10 Avustralya'da ihbar üzerine adrese giden yılan uzmanı, karşısında dünyanın en ölümcül ikinci yılanını görünce büyük korku yaşadı
18:08 Futbol dünyasını ters köşe yapacak gelişme: Arda Turan, Trabzonspor yolunda!
17:45 Oyuncu Aslı Bekiroğlu yine tüm tepkileri üzerine topladı! Bu sefer de arkadaşına yaptığı büyük saygısızlıkla gündemde
17:41 Azerbaycan'ın işgal döneminde büyük zarara uğradığını gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'yı topa tutu: Bunları köşeye sıkıştırmak lazım
17:31 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba'nın "Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun değil" dediği isim kim? İşte şifreli paylaşım
17:20 Merve Oflaz'ın kasık dekoltesiyle ilgili, "Cinsel organın görünecek" yorumu yapılmasına Hande Sarıoğlu'ndan sert tepki: Hadi naş edep abidesi seni!
17:19 Wanda Nara ile yollarını ayıran Mauro Icardi, Kim Kardashian ile flört etmeye başladı!
17:02 Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren ve tutuklanan şahıstan şaşkınlık yaratan savunma: Bizim yaptığımız kazayla olan bir şey
16:44 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur: Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar, GS TV'de yayınlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 19:01:11. #1.11#
SON DAKİKA: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provası görenlerin göğsünü kabarttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement