29'uncu Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali kortej yürüyüşüyle başladı - Son Dakika
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29'uncu Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali kortej yürüyüşüyle başladı

29\'uncu Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali kortej yürüyüşüyle başladı
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde bu yıl 29'uncusu düzenlenen Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Tarım, çevre ve turizmin bir arada ele alındığı festival, 20 Eylül'de Yiğit Arat ve Reynmen konseriyle sona erecek.

(MUĞLA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde bu yıl 29'uncusu düzenlenen Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Tarım, çevre ve turizmin bir arada ele alındığı festival, 20 Eylül'de Yiğit Arat ve Reynmen konseriyle sona erecek.

Ortaca Belediyesi tarafından düzenlenen 29'uncu Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali'nin açılışı kortej yürüyüşüyle gerçekleştirildi.

Fethiye Belediyesi Bando Takımı eşliğinde Ortaca Belediyesi önünden başlayan kortej, Pazaryeri'ndeki festival alanında sona erdi. Etkinlikler kapsamında folklor gösterisi sunuldu, festival alanındaki stantlar gezildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmaları yapıldı.

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, festivallerin ilçelerin önemli faaliyetlerinden biri olduğunu belirterek, Ortaca'da tarım, çevre ve turizmin birlikte yürütülmesinin ilçeye önemli katkı sağladığını söyledi.

Geleneksel hale gelen festivali birlikte kutlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Tezcan, tarım ve turizmin Ortaca için büyük bir değere sahip olduğunu, çevrenin korunmasına da aynı ölçüde önem verdiklerini dile getirdi.

Kortej yürüyüşüne Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, eski Muğla Milletvekili Ali Arslan, Tüm Emeklilerin Sendikası İlçe Temsilcisi Cihan Kaya, İYİ Parti Ortaca İlçe Başkanı Ersan Bağ, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Festivalin ilk gününde Derya Uludağ sahne alırken, etkinliklerin 20 Eylül'de Yiğit Arat ve Reynmen konseriyle sona ereceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel 29'uncu Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali kortej yürüyüşüyle başladı - Son Dakika

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