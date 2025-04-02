Osmaneli\'nde Trafik Güvenliği Eğitimi

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini artırmak ve gençlere bu konuda farkındalık kazandırmak amacıyla önemli bir eğitim programı düzenledi.

Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 75. Yıl Anadolu Lisesi ve Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine yönelik olarak gerçekleştirilen bu etkinlik, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde gerçekleştirildi. Yapılan etkinlik hakkında Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bilgide, "Program kapsamında 299 öğrenci ve 12 öğretmene aşağıdaki konular hakkında detaylı bilgiler verildi. Eğitimde temel trafik bilgileri, trafik kurallarına uyulması ve güvenli sürüşün önemi, Moped, motorlu bisiklet ve motosiklet kullanımı, bu araçların kullanımı için gerekli sürücü belgesi sınıfları, koruyucu ekipmanlar, bu araçları kullanırken zorunlu olarak kullanılması gereken koruyucu ekipmanlar gibi konular aktarıldı. Kaza istatistikleri hakkında verilen bilgide bu araçların karıştığı kazalarda meydana gelen yaralanma oranları, trafik cezaları, sürücü belgesiz kullanımda uygulanan trafik idari para cezaları hakkında bilgi verildi. Güvenlik önlemleri, sürücü ve yol güvenliğini artırma yolları ve yolculuk esnasında karşılaşılabilecek kaza risklerini en aza indirme yöntemleri hakkında bilgi verildi" denildi.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür eğitimlerle toplumu bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma çabalarının devam edeceğini belirtti. Vatandaşların günlük hayatlarında trafik kurallarına uyarak güvenli seyahat etmeleri için denetim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin süreceği vurgulandı. - BİLECİK