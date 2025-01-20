3,5 Milyon Sahte Makaron Ele Geçirildi

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Polis 3 milyon 500 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirdi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 3 milyon 500 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent girişinde yaptığı yol uygulamasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Kamyon şoförünün şüpheli hareketlerinden kuşkulanan ekipler ardından kamyonda arama yaptı. Aramada koliler içerisinde 3 milyon 500 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi. Olayın ardından kamyon şoförü gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.