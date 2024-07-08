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3 bin yıllık tarihi kentte kazı çalışmaları başladı

Vali Canbolat ilk kazmayı vurdu

AYDIN - Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın'ın ilk yerleşim yerlerinden olduğu düşünülen Tralleis Antik Kenti, 3 bin yıldır tepelerden Aydın'ı izlerken, düzenlenen törenle antik kentte kazı çalışmaları başladı.

Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de bulunan ve ilk yerleşim yerlerinden olduğu düşünülen Tralleis Antik Kenti, 3 bin yıllık tarihiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Antik kaynaklara ve arkeolojik belgelere göre Trakyalılar ve Argoslular tarafından Dor göçleri sonrasında M.Ö.13. yüzyılda kurulduğu tahmin edilen Tralleis Antik Kenti, yıllardır yapılan kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarken, bu yılki kazı çalışmaları düzenlenen açılış töreni ile başladı. Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın katılımıyla antik kentte gerçekleştirilen törende gerçekleştirilen açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri kazı alanlarını gezdi. Beraberindeki heyetle birlikte kaz alanına geçen Vali Canbolat, ilk kazmayı vurarak kazı çalışmalarını resmen başlatırken, çalışmaların 'hayırlı olması' temennisinde bulundu.

Tralleis Antik Kenti'nde de gece müzeciliği projesini başlatmak istediklerini vurgulayan Tralleis Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Murat Çekilmez; "2024 yılından itibaren cumhurbaşkanımızın kararıyla Kültür ve Turizm Bakanlığıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi adına kazı başkanı olarak atandım. 2024 yılından itibaren özellikle Tralleis Antik Kentinin hamam, gymnasium kompleksi ve çevresinde kazı çalışmaları yürüteceğiz. Aslında gelecek yıllardaki en büyük amacımız bir an önce bu antik kentin turizme açılması. Kültür Bakanımız Mehmet Ersoy'un başlattığı, özellikle ören yerlerinin gece müzeciliğine açılması ile ilgili Tralleis Antik Kenti'nde de gece müzeciliği projesini başlatmak istiyoruz. Aydın'daki antik kentler içerisinde çok büyük, çok önemli bir antik kent burası ve bu kapsamda buranın kültür turizmine kazandırılması açısından önümüzdeki yıllarda çalışmalara devam edeceğiz. Tabi ki en büyük sponsorumuz Kültür ve Turizm Bakanlığı. Bu ödenekleri sağlıyor. Onun dışında valimizin yine çok büyük desteği var Tralleis kazılarına. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi tarafından da destekler veriliyor. Bu ödenekler nedeniyle çok mutluyuz. İlk defa 1996 yılında Tralleis Antik Kenti kazıları başladı. Bu sene 28'inci yılımız kazılarda ve ilk defa benim başkanlığımda bu yıldan itibaren devam edecek. İnşallah uzun yıllar bu antik kentte çalışmalara devam edeceğiz. Bizim kazı iznimiz Cumhurbaşkanlığı kararıyla 12 ay süreli kazı izni. Ödenek geldiği sürece biz 12 ay boyunca burada kazı çalışmalarına devam etmeyi planlıyoruz. Yaklaşık bizde 30 lisans öğrencisi, 10 yüksek lisans ve doktora, işçilerle birlikte bilim insanlarıyla birlikte 100 kişilik bir ekip çalışıyor burada" dedi.