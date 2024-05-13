3 Çocuk Babası Evde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Yerel

3 Çocuk Babası Evde Ölü Bulundu

Denizli'de 3 çocuk babası olan 40 yaşındaki bir şahıs, yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu. Olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.

13.05.2024 19:38
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3 çocuk babası evinde ölü bulundu

DENİZLİ - Denizli'de 3 çocuk babası 40 yaşındaki şahıstan haber alamayan yakınları evine gitti. İçeriye giren yakınları, şahsı ölü halde buldu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Engin Önel'den haber alamayan yakınları evine gitti. İçeriye giren yakınları Önel'i hareketsiz halde bularak 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Önel'in yaşamını yitirdiği belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Önel'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi adli tıp morguna kaldırıldı.

3 çocuk babası olduğu öğrenilen Önel'in intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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