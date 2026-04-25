3 kardeşin hayalini Başkan Çolakbayrakdar gerçekleştirdi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Ramazan ayında ziyaret ederek Kayserispor'un maçına götürme sözüne verdiği 3 kardeş, bugün Kayserispor-Çaykur Rizespor karşılaşmasını stadyumda izledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan ayında ziyaret ettigi çocuklarla iftar yapıp maça götürme sözü vermişti. Bugün, 3 kardeş ilk kez Kayserispor'un maçını tribünden canlı izledi. Çocukların hayalini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar; "Ramazan ayının o bereketli akşamlarından birinde, Ayşe Hanım'ın gönül sofrasında tanıştığımız kıymetli evlatlarımızın hayalini bugün gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadık. Ayşe Hanım, Semih Kaan, Hatice Sinem ve Ecem Kayserispor'umuzu tribünden destekledi. Çok şükür, takımımızın galibiyetiyle taçlanan bu güzel akşam, çocuklarımızın yüzündeki tebessümü daha da anlamlı kıldı. Çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdıran Kayserispor'umuzu yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ