3 katlı ahşap ev yanarak kül oldu - Son Dakika
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3 katlı ahşap ev yanarak kül oldu

24.03.2022 22:42

3 katlı ahşap ev yanarak kül olduBURDUR Burdur'a bağlı Akyayla köyünde yer alan 3 katlı ahşap ev, bilinmeyen bir sebeple yanarak kül oldu.

3 katlı ahşap ev yanarak kül oldu

BURDUR Burdur'a bağlı Akyayla köyünde yer alan 3 katlı ahşap ev, bilinmeyen bir sebeple yanarak kül oldu.

Burdur'un Merkez İlçesine bağlı Akyayla köyünde olan 3 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Saat 21.30'da meydana gelen yangında çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kezban Bozkurt'a ait olan 3 katlı ahşap evi söndürme çalışmaları gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Evin alt katının samanlık olarak kullanılmasından dolayı ekipler, sabaha kadar soğutma çalışmaları devam etti.

3 katlı ahşap ev yanarak kül oldu
3 katlı ahşap ev yanarak kül oldu
3 katlı ahşap ev yanarak kül oldu

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YANGINDA 3 KATLI AHŞAP EV KÜL OLDU YANGINDA 3 KATLI AHŞAP EV KÜL OLDU 3 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu 3 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Yangın, Burdur, Saat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 3 katlı ahşap ev yanarak kül oldu - Son Dakika


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