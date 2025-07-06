3. Uluslararası Baysıfest Coşkuyla Başladı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Baysıfest, halk oyunları, yarışmalar ve konserlerle başladı. İki gün sürecek festivalde "Köy Survivor" yarışmasında köylüler, 5 yıldızlı tatil ödülünü kazanmak için kıyasıya yarıştı.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Ortaköy (Baysı) Mahallesi'nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Baysıfest Ortaköy Kültür ve Sanat Günleri coşkulu bir açılışla başladı. Kumluca Ortaköy Mahalle Muhtarlığı ile Batı Antalya Gençlik Platformu iş birliğinde organize edilen festival, iki gün sürecek. Etkinlik kapsamında kurulan yarışma pistinde mahalle halkı, "Köy Survivor" adı verilen parkurda kıyasıya yarıştı. Birinciliği elde eden kişiye Beldibi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde bir gecelik tatil ödülü verileceğinin açıklanması üzerine yarışmacılar parkuru geçmek için büyük çaba sarf ederken, ortaya da renkli görüntüler çıktı.

"İkinci gün de dolu dolu geçecek"

Ortaköy Mahallesi Muhtarı Halime Kaya, festivali geleneklerini yaşatmak amacıyla düzenlediklerini söyledi. Etkinlikte çocuklar için ipte elma yeme, şişeye kalem sokma, takalak dökme ve toplama, koca ayak, eşek yükleme, çamaşır serme, kule yıkma gibi eğlenceli yarışmalar düzenlendi. Gündüz yapılan aktivitelerin ardından akşam saatlerinde Köy Yaşam Merkezi önünde halk oyunları ve canlı müzik eşliğinde eğlenceler devam etti. Festivale Litvanyalı DJ Jonas Kaminskas da performansıyla renk kattı.

Festivalin açılışına Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalin ikinci gününde çeşitli yarışmalar ve yöresel sanatçıların konserleriyle etkinlikler devam edecek. - ANTALYA