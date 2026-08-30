Afyonkarahisar’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

30 Ağustos Zafer Bayramı yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da gerçekleştirilen bir dizi etkinlikle kutlandı.

Kutlamalar çerçevesinde ilk olarak Vali Dr. Naci Aktaş ve beraberindeki protokol üyeleri Atatürk büstüne çelenk sunumu gerçekleştirdi. Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Sonrasında Vali Aktaş, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Kıral, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal valilik makamında bayram tebriklerini kabul etti.