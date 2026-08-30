Afyonkarahisar’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları - Son Dakika
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Afyonkarahisar’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Afyonkarahisar’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
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Afyonkarahisar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından protokol bayram tebriklerini kabul etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da gerçekleştirilen bir dizi etkinlikle kutlandı.

Kutlamalar çerçevesinde ilk olarak Vali Dr. Naci Aktaş ve beraberindeki protokol üyeleri Atatürk büstüne çelenk sunumu gerçekleştirdi. Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Sonrasında Vali Aktaş, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Kıral, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal valilik makamında bayram tebriklerini kabul etti.

Kaynak: İHA

Kutlamalar, Politika, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları - Son Dakika

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