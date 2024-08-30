30 Ağustos Zafer Bayramı Kütahya\'da Coşkuyla Kutlandı

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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü, Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz'u yönettiği Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi ile Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepeçalköy'de coşkuyla kutlandı. Törenlere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı.

Tören, taarruzun yönetildiği Altıntaş'ta, Zafer Abidesi'ne çelenklerin konulmasıyla başladı, saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Bakan Ali Yerlikaya, "30 Ağustos Zaferi'miz aziz milletimizin ilelebet hür ve bağımsız yaşayacağının çelikleşmiş bir ifadesidir. Bu zafer ülkemizin temel harcıdır, eldeki bayrak, dildeki vatandır. İstiklal destanımızın büyük bir zaferle taçlandığı 30 Ağustos'u 102 yıldır aynı inançla, aynı coşkuyla kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna fedayı can eyleyen şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 102. yılı kutlu olsun" dedi.

Programa, Afyonkarahisar ve Kütahya valileri, milletvekilleri, belediye başkanları, garnizon komutanları, askeri erkan, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşlar, geçit töreninde gazileri ve askeri birlikleri ayakta alkışladı. - KÜTAHYA