30 Ağustos Zafer Bayramı Bayburt'ta Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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30 Ağustos Zafer Bayramı Bayburt'ta Coşkuyla Kutlandı

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Bayburt'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü coşkuyla kutlandı. Kutlama programı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Ardından Vali, 3. Ordu Komutanı ve Belediye Başkanı vatandaşları tebrik etti. Törende konuşan İkmal Üsteğmen, zaferin haklı gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirtti. Programda şiirler okundu ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

30.08.2024 21:12  Güncelleme: 21:18
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30 Ağustos Zafer Bayramı Bayburt'ta coşkuyla kutlandı

BAYBURT - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, 102'nci yıl dönümü Bayburt'ta coşkuyla kutlandı. Kutlama programı ilk olarak Saray Bahçesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu başladı. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 3. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Erhan Kılıçarslan ve Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Valilik makamında tebriklerin kabul edilmesinin ardından Cumhuriyet Caddesi'ndeki kutlamalar Vali Mustafa Eldivan, 3. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Erhan Kılıçarslan ve Belediye Başkanı Mete Memiş'in araç üzerinde vatandaşların bayramını tebrik etmesiyle devam etti. Daha sonra törene katılanlar tarafından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan İkmal Üsteğmen Cenk Ömer Yıldırım, 30 Ağustos Zaferi'nin 102'nci yıl dönümünü ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanının yaşandığını söyledi.

Üsteğmen Yıldırım konuşmasında şunları söyledi: "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazandığımız Büyük Zafer'in 102. Yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Asil Türk Milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte, varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 102 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek, topyekün bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır. 30 Ağustos Zaferi, Türk Ordusuna "Silahlı Kuvvetler Günü" olarak armağan edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin huzur ve bekasını sağlamak, bölgemizde ve dünyada sürekli barışın tesisine katkıda bulunmak için tarihinden ve milletinden aldığı güçle, modern harp silah ve teçhizatıyla, güçlü ve dinamik personeliyle, ulaştığı yüksek eğitim seviyesiyle, azimli vbe kararlı komuta kademesiyle, dostlarının ve ülkemizin güvencesi, düşmanlarımızın korkulu rüyası olmaya devam etmektedir. Dünyanın sayılı askeri güçlerinden birisi olan silahlı kuvvetlerimiz her zaman, her yerde ve her şartta verilecek görevleri ifaya hazırdır. Bu kutsal ve tarihi gün vesilesiyle ulusça başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere dava arkadaşları ve aziz şehitlerimiz ile ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, şükranlarımızı sunuyoruz."

Programda İkmal Üsteğmen Reşat Kul, Bayburt Fen Lisesi öğrencisi Ali Kemal Güveli ve Bayburt Milli İrade Anadolu Lisesi öğrencisi Feyzanur Binbir tarafından şiirler okundu.

Halk oyunları topluluğunun Bayburt barlarından örnekler sunduğu kutlama programı, tören geçişi ile son buldu.

Kaynak: İHA

Bayburt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 30 Ağustos Zafer Bayramı Bayburt'ta Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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