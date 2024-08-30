30 Ağustos Zafer Bayramı Kayseri\'de Coşkuyla Kutlandı

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30 Ağustos Zafer Bayramı, Kayseri'de düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Büyük Zafer'in 102'nci yılı dolayısıyla Kayseri'de düzenlenen törende; Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Kadircan Kottaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç halkın bayramını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Hava Mühendis Binbaşı Emre Ciminli yaptı. 30 Ağustos'ta kazanılan zaferle, Anadolu'nun ebediyen bir Türk yurdu olarak kalacağının tüm dünyaya ilan edildiğini ifade eden Ciminli; "Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekat Türk Ordusu'nun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kalkınma kahramanlığını sahaya bir kez daha geçiren muazzam bir eserdir. Bu eser; Türk Milleti'nin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri oluşturan bir milletin evladı, bir milletin başkumandanı olduğundan mutluluk ve bahtiyarlığım sonsuzdur. 30 Ağustos; esaret zincirini vurarak yok edilmek istenen bir milletin 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla başlattığı ve yedi düvele karşı verdiği destansı mücadelenin zaferle taçlandığı gündür. Kahraman Türk Ordusu; 26 Ağustos sabahı bizim olanı düşmanın elinden almak için Kocatepe'den Afyon Ovası'na doğru coşkun bir sel gibi akıp düşman birliklerini bozguna uğratmış ve 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da zafere ulaşmıştır. Bu zaferle birlikte asil Türk Milleti; işgalcilere karşı vatanını, bayrağını ve kutsal değerlerini canı pahasına koruyacağını tüm dünyaya göstererek esaret altında yaşayan mazlum milletler için umut kaynağı olmuştur. 26 Ağustos 1071'de Malazgirt Meydan Muharebesi'nde kazandığı zaferle Anadolu'yu vatan yapan asil Türk Milleti, yine 26 Ağustos'ta başlattığı ve 30 Ağustos'ta kazandığı bu zaferle Anadolu'nun ebediyen bir Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya ilan etmiştir" dedi. Konuşmaların ardından şiirler okunarak halk oyunları gösterisi sergilendi.

Program; düzenlenen geçit töreni ile sona erdi. - KAYSERİ