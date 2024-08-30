Aksaray'da Şehitler Müzesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika
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Aksaray'da Şehitler Müzesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ziyaretçi Akınına Uğradı

Aksaray\'da Şehitler Müzesi 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nda Ziyaretçi Akınına Uğradı

Aksaray Belediyesi tarafından hayata geçirilen Şehitler Müzesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda birçok vatandaş tarafından ziyaret edildi. Müze, 15 Temmuz şehitleri koridoru, sinevizyon odası ve anı odası gibi bölümleriyle duygu dolu anlar yaşattı.

30.08.2024 15:02  Güncelleme: 15:04
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Aksaray'da belediyenin şehitlerin adını ve hatıralarını yaşatmak için hayata geçirdiği Şehitler Müzesi 30 Ağustos Zafer Bayramında birçok vatandaş tarafından ziyaret edildi.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Aksaray'da da Türk tarihi açısından dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebeti ile çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şehirlerin meydanlarında düzenlenen etkinliklere vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları ile katıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramında Şehitlik ve Şehitler Müzesinde de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. İl protokol üyeleri ve Zafer Bayramı kutlamalarına katılan vatandaşlar, Atatürk anıtına çelenk koyulmasının ardından Şehitlik ve Şehitler Müzesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Evren Dinçer tarafından şehitlerin adını ve hatıralarını yaşatmak için kurulan Şehitler Müzesi bu anlamlı günde binlerce ziyaretçiye kapılarını açtı.

Şehitler Müzesini ziyaret eden vatandaşlar, 400 metrekarelik alanda müze içerisinde 15 Temmuz şehitleri koridoru, sinevizyon odası, anı odası, şehitler koridorunu gezdi. Şehitlerin özel eşyalarının ve hatıralarının bulunduğu alanları gören ziyaretçiler duygu dolu anlar yaşadı. Tüm şehitlere dua eden ziyaretçiler bu anlamlı projeyi hayata geçiren Belediye Başkanı Evren Dinçer'e teşekkür etti. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Aksaray Belediyesi, 15 Temmuz, aksaray, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aksaray'da Şehitler Müzesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da Şehitler Müzesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika
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