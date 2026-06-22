30. Turabdin Süryani Futbol Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
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30. Turabdin Süryani Futbol Turnuvası Sonuçlandı

22.06.2026 13:01
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Midyat'ta düzenlenen turnuvada Midyatspor şampiyon oldu, ödüller törenle verildi.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Midyat ilçesinde bu yıl 30'uncusu düzenlenen geleneksel Turabdin Süryani Futbol Turnuvası, final karşılaşması ve ödül töreniyle sona erdi.

Midyat ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Turabdin Süryani Futbol Turnuvası sona erdi. Turabdin Futbol Komitesi ev sahipliğinde gerçekleşen turnuvanın finalinde Midyatspor ile Arkah Mor Malke karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadeleyi kazanan Midyatspor, turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvayı Arkah Mor Afrem ikinci sırada tamamlarken, Midyat Mor Barsavmo'yu mağlup eden Mardin Kurkmo ise üçüncü oldu.

Final müsabakasını bölge din adamları, Midyat Süryani Kadim Kiliseleri Vakfı Başkanı Yusuf Türker, çok sayıda davetli ile Midyat, çevre köyler ve Mardin'den gelen vatandaşlar ilgiyle takip etti.

Maçın ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara kupaları, Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Mor Timoteos Samuel Aktaş tarafından takdim edildi. Turnuva yönetimi, sporculara ve destek veren tüm vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

Kaynak: ANKA

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