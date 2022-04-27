300 aileye bayram öncesinde yardım ulaştırmayı hedefliyorlar - Son Dakika

Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere vatandaşların zekat, fitre, fidye ve gıda kolilerini ulaştıran Bilecik İl Müftülüğü, gönülleri fethediyor. Dağıtımlara eşlik eden Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, "Belirlediğimiz ihtiyaç sahibi 300 aileye, Ramazan bayramı öncesinde yardım ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Bilecik İl Müftülüğü, diyanet gönüllüleri Ramazan ayında hayırsever vatandaşların teslim ettiği zekat, fitre, fidye ve gıda kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Yardım faaliyetlerine katılan İl Müftüsü Ali Erhun "Belirlediğimiz ihtiyaç sahibi 300 aileye, Ramazan bayramı öncesinde yardım ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu iyilik organizasyonunda veren el ile alan el arasında köprü vazifesi görüyoruz. Yardımlaşma ve dayanışma ruhunun zirveye çıktığı Ramazan ayında vatandaşlarımızın zekat, fitre, fidye gibi bağışlarını emanet bilinciyle alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz" dedi. - BİLECİK