300 aileye bayram öncesinde yardım ulaştırmayı hedefliyorlar - Son Dakika
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300 aileye bayram öncesinde yardım ulaştırmayı hedefliyorlar

27.04.2022 12:25
300 aileye bayram öncesinde yardım ulaştırmayı hedefliyorlar

Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere vatandaşların zekat, fitre, fidye ve gıda kolilerini ulaştıran Bilecik İl Müftülüğü, gönülleri fethediyor.

Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere vatandaşların zekat, fitre, fidye ve gıda kolilerini ulaştıran Bilecik İl Müftülüğü, gönülleri fethediyor. Dağıtımlara eşlik eden Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, "Belirlediğimiz ihtiyaç sahibi 300 aileye, Ramazan bayramı öncesinde yardım ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Bilecik İl Müftülüğü, diyanet gönüllüleri Ramazan ayında hayırsever vatandaşların teslim ettiği zekat, fitre, fidye ve gıda kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Yardım faaliyetlerine katılan İl Müftüsü Ali Erhun "Belirlediğimiz ihtiyaç sahibi 300 aileye, Ramazan bayramı öncesinde yardım ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu iyilik organizasyonunda veren el ile alan el arasında köprü vazifesi görüyoruz. Yardımlaşma ve dayanışma ruhunun zirveye çıktığı Ramazan ayında vatandaşlarımızın zekat, fitre, fidye gibi bağışlarını emanet bilinciyle alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz" dedi. - BİLECİK

300 aileye bayram öncesinde yardım ulaştırmayı hedefliyorlar
300 aileye bayram öncesinde yardım ulaştırmayı hedefliyorlar

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Bilecik, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 300 aileye bayram öncesinde yardım ulaştırmayı hedefliyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: 300 aileye bayram öncesinde yardım ulaştırmayı hedefliyorlar - Son Dakika
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