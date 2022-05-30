300 yıllık tarihi caminin restorasyonu tamamlandı - Son Dakika
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300 yıllık tarihi caminin restorasyonu tamamlandı

30.05.2022 19:09

300 yıllık tarihi caminin restorasyonu tamamlandıBALIKESİR Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan 300 yıllık Ulu Camii'nin yeni minaresi, aslına uygun olarak çimento kullanılmadan horasan harcı ile inşa edildi.

300 yıllık tarihi caminin restorasyonu tamamlandı

BALIKESİR Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan 300 yıllık Ulu Camii'nin yeni minaresi, aslına uygun olarak çimento kullanılmadan horasan harcı ile inşa edildi.

Bandırma'da 1721 tarihinde inşa edilen Ulu Camii, zaman içerisinde tahrip olması üzerine 1901 ve 1954 yıllarında restore edilmişti. Son restorasyon sırasında minarenin sıvası, esere zarar verdiği gerekçesiyle Anıtlar Yüksek Kurulu'nca uygun bulunmadı. Kararın ardından minarenin sıvası yaklaşık 20 yıl önce tek tek söküldü. Sıvanın sökülmesinin ardından tahrip olan minarenin taşları, zaman içerisinde düşmeye başladı. Bunun üzerine yapılmaması konusunda devreye girildi. Bunun üzerine Bandırma Hayır İşleri Derneği ve cami Anıtlar Yüksek Kurulu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulmasından sonra yetkililerce yapılan incelemelerin ardından geçen yıl minarenin yıkılmasına ve aslına uygun olarak yeniden yapıldı ve eski görünümüne kavuştu yakın zamanda da dış iskelenin sökülmesiyle birlikte de cami avlusunda da namaz kılınmaya başlanacak.

300 yıllık tarihi caminin restorasyonu tamamlandı
300 yıllık tarihi caminin restorasyonu tamamlandı
300 yıllık tarihi caminin restorasyonu tamamlandı
300 yıllık tarihi caminin restorasyonu tamamlandı

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Kaynak: İHA

Ulu Camii, Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 300 yıllık tarihi caminin restorasyonu tamamlandı - Son Dakika


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