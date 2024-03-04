Zonguldak\'ta Grizu Faciasında Hayatını Kaybeden Maden İşçileri Dualarla Anıldı

Zonguldak'ta 32 yıl önce, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait Kozlu ilçesindeki maden ocağındaki grizu faciasında hayatını kaybeden 263 maden işçisi dualarla anıldı.
TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü Uzun Mehmet Kuyubaşı'nda 07.45'te gerçekleştirilen törende GMİS Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa konuşma yaptı. 3 Mart 1992 tarihinde yaşanan grizu faciasında hayatını kaybeden 263 maden işçisini anan Arslanbuğa, "Yine 7 Mart 1983'te Armutçuk'ta 103 arkadaşımız, 7 Ocak 2013 tarihinde taşeron şirketin çalıştığı alanda meydana gelen kazada 8 arkadaşımızı kaybettik. Yakın zamanda Amasra'da 43 madencimizi kaybettik. Tüm maden şehitlerimizi sevgi ve saygıyla anıyorum. Madencilik dünyanın en zor, en ağır ve en disiplinli mesleklerinden biridir. Bizler bunun farkında olarak yıllardır atalarımızdan gelen gelenek ile yerin metrelerce altında alın terimizle taşkömürünü yer üstüne çıkartarak ekonomiye kazandırıyoruz" dedi.
Anma programında din görevlisi ve bir maden işçisi tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi, madencilere ikramlarda bulunuldu. Programın sona ermesinin ardından mesaiye başlayacak maden işçileri çalışmak üzere yer altına indi.
Gece vardiyasından çıkan işçiler ise evlerinin yolunu tuttu.
16 yıllık maden işçisi 41 yaşındaki Murat Aldırtmaz, dünyanın en zor mesleklerinden birini yaptıklarını, devletin ve kurumun çalışma şartlarını en iyi şekilde oluşturduğunu ifade etti. Gazetecilere konuşan Aldırtmaz, "Acı büyük. Allah bir daha böyle acılar göstermesin. Üzüntülüyüz ama ekmeğimizi kazanmak zorundayız. Aynı şekilde devam edeceğiz. Biz ekmeğimizi yer altından kazanıyoruz başkaları başka meslekler yaparak kazanıyor. Allah bize burayı nasip etti. Devletimiz için en layıkıyla görevimizi yapıyoruz, yapacağız. Bunun tabi bedelleri de oluyor. Yapacak bir şey yok. Şu anda devletimiz, kurumumuz o yıldan bugüne kadar iş güvenliği açısından çok şeyler değişti. Teknolojik, bilimsel, eğitimler, kurslarla bilinçlendiriliyoruz. Biz de 16 yıllık madenciyiz. Tecrübe kazandık diye madeni boş vermek olmaz. Kurum olsun, devletimiz olsun bütün imkanları bize tanıyor. İş güvenliği açısından en üst seviyelere çıkıyoruz. Ne gerekiyorsa yapılıyor. Biz de elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz. Allah inşallah bir daha kaza bela göstermez" dedi.
Törene CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, GMİS Genel Merkez yöneticileri, Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve madenciler katıldı. - ZONGULDAK
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