34 yıldır ekmeğini başının üstünde taşıdığı tepsi ile kazanıyor

Rize'de henüz 15 yaşındayken sandviç satmaya başlayan ve bu işi 34 yıldır sürdüren Cemil Baltacı, başının üzerinde taşıdığı tepsisi ve güler yüzüyle kentin tanınan simalarından biri haline geldi.

Rize sokaklarında "Sandviççi ağabey" olarak tanınan Cemil Baltacı (49), dedesinden ve babasından gelen mesleği yaklaşık 34 yıldır sürdürüyor. Her gün sandviç dolu tepsisini başının üzerinde taşıyarak kentin cadde ve sokaklarını dolaşan Baltacı, günde yaklaşık 30 kilometre yol yürüyor. Yıllar içerisinde müşterileriyle güçlü bir bağ kuran Baltacı, birkaç gün satışa çıkmadığında dahi vatandaşların kendisini merak ettiğini söyledi. Baltacı'nın her gün sattığı sandviçler ise 25 yıldır eşi Altın Baltacı'nın da emeğiyle evlerinin mutfağında hazırlanıyor.

Henüz 15-16 yaşlarındayken sandviç satmaya başladığını anlatan Cemil Baltacı, mesleğin dedesi, babası ve dayılarından kendisine kaldığını söyledi. Yıllardır aynı işi yaptığını belirten Baltacı, "İşimi severek yapıyorum. Güzel yani. Ekmek yedim bu işten, yemedim değil. Allah'a şükür müşteriler memnun. Müşterilerin memnun olması benim için çok güzel bir şey. Yazın çay toplamak için köye çıkıyorum. Bazen 10-15 gün olmayınca 'Nerede kaldın, Rize sensiz olmuyor' diyorlar. Gerçekten güzel bir şey, gurur duyuyorum" diye konuştu.

Gün içerisinde ortalama 30 kilometre yürüdüğünü ifade eden Baltacı, "Rize'de bir tur değil, ortalama 2-2 buçuk tur atıyorum. Doktor bana 'Sen gezmesen 200 kilo olurdun' dedi. Şu anda 86 kiloyum. Allah'a şükür hiçbir sağlık sorunu yaşamadım, ne ayaklarım ağrıyor ne bir şey. 34 yıldır bunu başımın üstünde taşıdım. Emeğime saygım var. Herkes memnun, ben de memnunum" dedi.

Cemil Baltacı'nın müşterilerinden Oğuzhan Meral ise Baltacı'yı çocukluk yıllarından beri tanıdığını belirterek, yıllardır aynı güler yüzle Rize sokaklarında çalıştığını söyledi. Baltacı'nın emeğiyle geçimini sağlayan çalışkan biri olduğunu ifade eden Meral, "Cemil ağabeyi çocukluğumdan beri görüyorum. Ekmeğini taştan çıkarıyor. Çok iyi bir insan. Sandviçlerini herkes gönül rahatlığıyla alabilir. Çok güzel ve kaliteli" şeklinde konuştu.

Cemil Baltacı'nın sokaklarda sattığı sandviçlerin hazırlığında ise 25 yıllık eşi Altın Baltacı'nın emeği bulunuyor. Sabah saatlerinde fırından gelen ekmeklerle başlayan hazırlıkta Cemil Baltacı peynirleri hazırlarken, Altın Baltacı diğer malzemeleri yıkayıp temizliyor. Sandviçler hazırlandıktan sonra Cemil Baltacı tepsisini alarak Rize sokaklarına çıkıyor.

Yıllar içerisinde sandviç hazırlama işinde ustalaştığını söyleyen Altın Baltacı, "Bu işi 25 senedir yapıyorum. Eşime yardım ediyorum. Çok severek de yapıyorum. Öğrendim, ben ondan usta oldum. Hijyenli, temiz, güzel yapmaya çalışıyorum. Çok beğeniliyor. Herkes beğeniyor ve 'Çok temiz yapıyorsunuz' diyor. Telefon açıyorlar, bana teşekkür ediyorlar. Bir alan bir daha alıyor. Malzeme de kaliteli, her şeyi itinalı yapıyorum. Herkes memnun kalıyor. Bana 'Eline koluna sağlık. Emek veriyorsun, bizi de doyurdun. Teşekkür ederiz' diyorlar. Biz de onlara teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.