37. Ahilik Haftası'nda Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

37. Ahilik Haftası'nda Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan Ziyaret

37. Ahilik Haftası\'nda Esnaf ve Sanatkarlar Odası\'ndan Ziyaret

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Çavuşoğlu, esnafın sorunlarına dikkat çekerek, bu hafta farkındalıkların artırılması gerektiğini vurguladı.

23.09.2024 11:53  Güncelleme: 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu ziyaret etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, bu yıl 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında kutlanan 37. Ahilik Haftası kapsamında Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni kabul etti. Ziyarete, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, Denizli Ticaret İl Müdürü Cihat Özdemir, birliğe bağlı oda başkanları ve yöneticileri katıldı. Ahilik geleneğinden geldiklerini belirten Erbeği, esnaf ve vatandaşlar için tüm kamu kurum ve kuruluşları birlikte omuz omuza çalışmayı sürdürdüklerini söyledi. Esnafın Ahilik Haftası'nı kutlayan Başkan Çavuşoğlu ise, esnafın çok büyük dertleri ve sorunları olduğunu belirtti. Özellikle bu haftada esnaf için farkındalıklar dikkate almak, sorunlarına dikkat çekilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, Ahilik Haftası'nda esnafın geleceğiyle ilgili hikayelerinin yazıldığı bir süreç olması gerektiğini belirtti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Bülent Nuri Çavuşoğlu, Yerel Haberler, Ahilik Haftası, Ekonomi, denizli, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel 37. Ahilik Haftası'nda Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:06 Fatih Erbakan, ittifak için 5 partiyi işaret etti Fatih Erbakan, ittifak için 5 partiyi işaret etti
12:20 6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında babaya 18 yıl 9 ay, eşe ise 36 yıl hapis cezası 6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında babaya 18 yıl 9 ay, eşe ise 36 yıl hapis cezası
11:37 Adalet Bakanı Tunç’tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var
09:45 Ümraniye’de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
08:05 Yakın arkadaşı Metin Arolat’ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi Yakın arkadaşı Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi
08:05 A Jet pilotu “Uçuş sürem doldu“ dedi, mağdur olan yolcular isyan etti A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
07:35 İmamoğlu’nu hedef alınca Mansur Yavaş’tan uyarı gelmişti Yüksel Arslan istifasını duyurdu İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
01:17 Zonguldak’ta eğitime 1 gün ara verildi Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
00:13 F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD’den çarpıcı ’’İncirlik’’ şartı F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı
23:22 Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı İçindeki bir cümle hemen göze çarptı Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı! İçindeki bir cümle hemen göze çarptı
21:58 Kara Kartal son nefeste kazandı Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yendi Kara Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 yendi
21:36 Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı Söyledikleri kahretti Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti
21:25 Boşuna Premier Lig demiyorlar Manchester City-Arsenal maçında çılgın son Boşuna Premier Lig demiyorlar! Manchester City-Arsenal maçında çılgın son
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı
21:17 Dünyaca ünlü Times Meydanı’nda ’’Türkiye’’ reklamları Dünyaca ünlü Times Meydanı'nda ''Türkiye'' reklamları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 13:51:30. #1.12#
SON DAKİKA: 37. Ahilik Haftası'nda Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement