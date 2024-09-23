37. Ahilik Haftası\'nda Esnaf ve Sanatkarlar Odası\'ndan Ziyaret

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Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu ziyaret etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, bu yıl 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında kutlanan 37. Ahilik Haftası kapsamında Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni kabul etti. Ziyarete, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, Denizli Ticaret İl Müdürü Cihat Özdemir, birliğe bağlı oda başkanları ve yöneticileri katıldı. Ahilik geleneğinden geldiklerini belirten Erbeği, esnaf ve vatandaşlar için tüm kamu kurum ve kuruluşları birlikte omuz omuza çalışmayı sürdürdüklerini söyledi. Esnafın Ahilik Haftası'nı kutlayan Başkan Çavuşoğlu ise, esnafın çok büyük dertleri ve sorunları olduğunu belirtti. Özellikle bu haftada esnaf için farkındalıklar dikkate almak, sorunlarına dikkat çekilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, Ahilik Haftası'nda esnafın geleceğiyle ilgili hikayelerinin yazıldığı bir süreç olması gerektiğini belirtti. - DENİZLİ