38 bin 500 öğrenci Şehit Polis Şeyda Yılmaz spor sezonunda yarıştı

Ümraniye Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "18. Geleneksel Spor Oyunları Şehit Polis Şeyda Yılmaz Sezonu", düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Sporculara ödüllerini takdim eden Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Müsabakalara katılan tüm öğrenciler benim için şampiyondur" dedi.

Yaklaşık 6 ay süren organizasyona Ümraniye'deki resmi ve özel 172 okuldan toplam 38 bin 500 öğrenci katıldı. Futboldan basketbola, voleyboldan karateye, yüzmeden atletizme kadar 15 farklı branşta düzenlenen müsabakalarda öğrenciler büyük heyecan yaşadı. Toplam 2 bin 560 takımın yer aldığı spor oyunlarında 2 bin 953 müsabaka oynandı. Organizasyon boyunca Ümraniye'deki spor salonları ve tesisleri müsabakalara ev sahipliği yaptı. Kapanış programında dereceye giren sporculara toplam 307 kupa ve 4 bin 290 madalya takdim edildi. Program kapsamında gerçekleştirilen akrobasi, çember ve "Demir Adamlar" gösterileri de katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Ödül töreninde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "İçinizde derece kazanan başarılı sporcularımız oldu. Ancak müsabakalara katılan tüm öğrenciler benim için şampiyondur. Spor yapan genç başımızın tacıdır. Çocuklarımızın sporla büyümesi ve daha modern alanlarda spor yapabilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL