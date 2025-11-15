4. Doğan Avcıoğlu Ödülleri Sahiplerini Buluyor - Son Dakika
4. Doğan Avcıoğlu Ödülleri Sahiplerini Buluyor

15.11.2025 18:11
Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi ve Tekin Yayınevi tarafından düzenlenen 4. Doğan Avcıoğlu Ödülleri yarın yapılacak törenle sahiplerine verilecektir. Ödüller, eleştirel düşünceye katkı yapan akademisyen ve gazetecileri onurlandırmaktadır.

(ESKİŞEHİR) - Odunpazarı Belediyesi ile Tekin Yayınevi tarafından düzenlenen Doğan Avcıoğlu Ödülleri yarın yapılacak törenle sahiplerine teslim edilecek.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ile Tekin Yayınevi tarafından düzenlenen 4. Doğan Avcıoğlu Ödülleri'nin kazananları açıklandı. Türkiye'nin düşünce hayatında kalıcı bir iz bırakan gazeteci, yazar ve aydın Doğan Avcıoğlu'nun mirasını yaşatmayı amaçlayan ödüller, bu yıl da eleştirel düşünceye katkı sunan akademisyen ve gazetecileri onurlandırıyor. Ödüller yarın gerçekleştirilecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

Bu yılın Bilim Onur Ödülü, Türkiye'de eleştirel sosyal bilimlerin gelişimine yaptığı önemli katkılar nedeniyle Prof. Dr. Cem Eroğul'a verildi. Sosyal bilimler alanındaki değerlendirmede ise Dr. Özgür Balkılıç, İstanbul metal sektöründeki sınıf mücadelelerini ele aldığı kitabıyla birinciliğe layık görüldü. Doç. Dr. Güven Gürkan Öztan neoliberal dönemde sağ siyaseti inceleyen çalışmasıyla ikincilik ödülünü alırken, Türkiye demiryolu endüstrisindeki emek sürecini odak alan doktora teziyle Dr. Erkan Kıdak mansiyon ödülünün sahibi oldu.

Bu yılın Saygı Ödülü, daha önce seçici kurulda da yer alan ve geçen temmuz ayında hayatını kaybeden gazeteci-yazar Altan Öymen'e verildi. İlk kez verilen Jüri Özel Ödülü ise halkın haber alma hakkını savunmadaki cesaretiyle öne çıkan gazeteci Merdan Yanardağ'a takdim edilecek. Yanardağ, geçmiş yıllarda ödüllerin seçici kurulunda görev yapan isimler arasındaydı.

Ödüllerin dördüncü yılında seçici kurulda değişiklik yapıldı. Yeni kurul; başkan Gökhan Atılgan öncülüğünde Gamze Yücesan Özdemir, Mustafa Kemal Bayırbağ, Fatma Eda Çelik, Tülay Gencer, Çağdaş Sümer ve Elif Akkaya'dan oluşuyor.

Doğan Avcıoğlu Ödül Töreni yarın saat 14.00'te Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tören öncesinde tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, "Bir düşünür olarak Doğan Avcıoğlu" başlıklı bir söyleşi yapacak.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ödüllerin açıklanmasına ilişkin değerlendirmesinde, "Doğan Avcıoğlu'nun fikirleri bugün hala bizlere yol gösteriyor. Onun adına verilen bu ödüller, eleştirel düşüncenin ve aydın sorumluluğunun yaşatılması açısından büyük değer taşıyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Kaynak: ANKA

