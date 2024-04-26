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(NİĞDE) - "4. Uluslararası Niğ- Bor Kültür Sanat Festivali", tüm hızıyla devam ediyor. 15 ülkeden 50'yi aşkın sanatçının katılım sağladığı festival etkinlikleri, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar ve Bahçeli beldelerinde gerçekleştiriliyor.

Bu yıl 22-28 Nisan günleri arasında 4'üncüsü düzenlenen Niğ-Bor Kültür ve Sanat Festivali, Kemerhisar beldesindeki tarihi su kemerlerinin önünden start alan bisiklet turu ile başladı.

Festivali düzenleyen Halibas Art firmasının kurucusu Serkan Haliloğlulları, festivale, Niğde Valiliği'nin yanı sıra Kemerhisar ve Bahçeli Belediyeleri ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin katkı sağladığını belirtti.

ETKİNLİKLER KEMERHİSAR VE BAHÇELİ'DE DÜZENLENİYOR

Tyanalı Appolloneus'un doğum yeri olan Tyana Antik Kenti'nde ve Bahçeli beldesindeki tarihi Roma Havuzu etrafında düzenledikleri etkinliklerle, Niğde'ye ait tarihi ve doğal güzelliklerin tanıtılmasını amaçladıklarını ifade eden Serkan Haliloğulları, 28 Nisana kadar sürecek tüm etkinliklerin ücretsiz olduğunu belirterek, herkesi etkinliklere katılmaya davet etti.

15 ÜLKEDEN 50 SANATÇI

Festivale aralarında ressam, şair, yazar, heykeltıraş, fotoğraf sanatçısı, ebru sanatçısı ve hattat gibi 50'yi aşkın sanatçının, orijinal eserleri ile katıldığını kaydeden Kemerhisar Belediye Başkanı Ramazan Oya, Türk sanatçıların yanı sıra 15 ülkeden misafir sanatçıların da festivalde eserlerini sergilediğini vurguladı.

RENKLİ ETKİNLİKLER

Küratörlüğünü Fatma Elvin Öztürk'ün yaptığı uluslararası festivalde down sendromlu 15 gençten oluşan Lotomotif Ban Grubu'nun şarkılarıyla etkinliklere renk katacağını anlatan Halibas Art Kurucusu Serkan Haliloğulları, Balkan Dans Grubu'nun folklor ekibi olarak dans gösterileri sunacağını belirtti.