40 Yılın Ardından Duygusal Veda - Son Dakika
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40 Yılın Ardından Duygusal Veda

26.06.2026 17:10
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Ahmet Özpunar, 40 yıllık öğretmenlik hayatına karne gününde duygusal bir törenle veda etti.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ahmet Özpunar, 40 yıllık öğretmenlik mesleğini karne gününde düzenlenen duygusal bir törenle noktaladı.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde 27 yıl boyunca görev yapan Özpunar, karne dağıttığı son sınıfındaki öğrencileriyle vedalaştı. Karne töreninin ardından okul bahçesine çıkan Özpunar, meslektaşları ve öğrencileri tarafından alkışlar eşliğinde uğurlandı. Duygusal anların yaşandığı törende öğretmenler ve öğrenciler, yıllarca eğitime verdiği emeklerden dolayı Özpunar'a teşekkür etti.

Törende konuşan Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Murat Kuyucu, Ahmet Özpunar'ın okuluna ve eğitim camiasına uzun yıllar boyunca önemli katkılar sunduğunu belirterek, emekli olan öğretmene yeni yaşamında sağlık, mutluluk ve başarı dileklerini iletti.

Yaklaşık 40 yıldır eğitim hizmeti veren Ahmet Özpunar, meslek hayatını öğrencilerinin ve meslektaşlarının alkışları arasında tamamlayarak öğretmenlik görevine veda etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Eğitim, Kültür, Karne, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 40 Yılın Ardından Duygusal Veda - Son Dakika

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