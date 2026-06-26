40 Yılın Ardından Duygusal Veda

Afyonkarahisar Cumhuriyet Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ahmet Özpunar, 40 yıllık öğretmenlik mesleğini karne gününde düzenlenen duygusal bir törenle noktaladı.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde 27 yıl boyunca görev yapan Özpunar, karne dağıttığı son sınıfındaki öğrencileriyle vedalaştı. Karne töreninin ardından okul bahçesine çıkan Özpunar, meslektaşları ve öğrencileri tarafından alkışlar eşliğinde uğurlandı. Duygusal anların yaşandığı törende öğretmenler ve öğrenciler, yıllarca eğitime verdiği emeklerden dolayı Özpunar'a teşekkür etti.

Törende konuşan Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Murat Kuyucu, Ahmet Özpunar'ın okuluna ve eğitim camiasına uzun yıllar boyunca önemli katkılar sunduğunu belirterek, emekli olan öğretmene yeni yaşamında sağlık, mutluluk ve başarı dileklerini iletti.

Yaklaşık 40 yıldır eğitim hizmeti veren Ahmet Özpunar, meslek hayatını öğrencilerinin ve meslektaşlarının alkışları arasında tamamlayarak öğretmenlik görevine veda etti. - AFYONKARAHİSAR