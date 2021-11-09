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40 yıldır alem yapıyor - Son Dakika

40 yıldır alem yapıyor

09.11.2021 12:01

40 yıldır alem yapıyor Denizli'de 15 yaşında başladığı alemlik mesleğini 40 yılı aşkındır sürdüren Ali Erbek, kubbe ve minarelerin tepesini bakırdan yaptığı ay yıldız alemlerle süslüyor.

40 yıldır alem yapıyor

DENİZLİ - Denizli'de 15 yaşında başladığı alemlik mesleğini 40 yılı aşkındır sürdüren Ali Erbek, kubbe ve minarelerin tepesini bakırdan yaptığı ay yıldız alemlerle süslüyor. Mesleğin gün geçtikçe azaldığını belirten Erbek, "Çırağın artık bu mesleğe gelmesi hayal gibi bir şey" diyerek yakındı.

Denizli'de yaşayan 55 yaşındaki alem ustası Ali Erbek, 15 yaşında mesleğe atılarak alem yapmaya başladı. Ustasından gördüğü püf noktalarla kendini ilerleten Erbek, kendisine ayrı özel yer açarak sadece alem tasarlayama başladı. Kendi yaptığı alemleri dükkanına sıra sıra dizen Erbek, geçimini ise sadece bunun üzerinden sağlıyor. Alemin boyutuna göre yapım süresinin arttığını belirten Erbek, bakırla yapılan alemin daha uzun süre dayanabildiğini ifade etti. Alem hakkında bilgi veren Erdek, "Cami alemleri yapmaktayım. 40 seneden beri de bu meslekle uğraşmaktayım. Bu meslek zamanla bitecek bir mesleği görünüyor. Bunun alternatifleri çıkmaya başladı. Artık polyester cinsi ama ömrü ne kadar olur? Onu da zaman gösterecek. Bakır tarihten gelen bir malzeme. Götürebildiğimiz yere kadar bu alem işine götürmeye çalışıyoruz. Eskiye ata mesleğini yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

"Çırağın artık bu mesleğe gelmesi hayal gibi bir şey"

Meslekte çırağın olmadığını ve alemde bakırın daha etkili olduğunu belirten Erbek, "Alemin yapımı büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişir yani. Büyük alemler iki günde çıkar, küçük alemler bir günde çıkar. İşin büyüklüğünü, küçüklüğünü göre değişir. Boyutlarına göre, iş değişir. İhtiyacı olan kişilere bakır tavsiye ederim. Bu tarihten gelen, eskimeyen, çürümeyen bir malzeme. Ama yeni yapılan yeni tür şeyler plastik. Meslekte çırak yetişmiyor. Çırağın artık bu mesleğe gelmesi hayal gibi bir şey" ifadelerini kullandı.

40 yıldır alem yapıyor
40 yıldır alem yapıyor
40 yıldır alem yapıyor
40 yıldır alem yapıyor
40 yıldır alem yapıyor
40 yıldır alem yapıyor
40 yıldır alem yapıyor
40 yıldır alem yapıyor

Denizli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 40 yıldır alem yapıyor - Son Dakika


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