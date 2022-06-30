42 yaşında hayatını kaybeden sağlıkçıya gözyaşı - Son Dakika
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42 yaşında hayatını kaybeden sağlıkçıya gözyaşı

30.06.2022 12:12
42 yaşında hayatını kaybeden sağlıkçıya gözyaşı

Samsun'da 42 yaşında hayatını kaybeden sağlık personeli için mesai arkadaşları hastane önündeki törende gözyaşı döktü.

Samsun'da 42 yaşında hayatını kaybeden sağlık personeli için mesai arkadaşları hastane önündeki törende gözyaşı döktü.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 10 yıldır röntgen teknisyeni olarak görev yapan 2 çocuk annesi Emel Enseli Ergün (42), 2 yıl önce kalp krizi geçirdi. Görev yaptığı hastanenin yoğun bakım servisinde uzun zaman tedavi altında kalan Emel Enseli Ergün, yatağa mahkum kaldı. Evinde hayata veda eden Emel Enseli Ergün için bugün Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde tören düzenlendi. Törene Başhekim Prof. Dr. Ersin Köksal ve sağlık çalışanları ile Ergün ailesi ve yakınları katıldı.

Başhekim Prof. Dr. Ersin Köksal, "Bugün burada çok kıymetli mesai arkadaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hepimiz Allah'ın bize verdiği ömrü yaşayıp dünyadan göçeceğiz. Allah mekanını cennet etsin. Çok üzgünüz. Genç yaşta uğurlamak hepimize ağır geliyor, hepimizi çok üzüyor. Geride kalan yakınlarını, arkadaşlarına sabırlar diliyorum" dedi.

Mesai arkadaşları Emel Enseli Ergün için gözyaşı döktüler. Tören, yapılan duanın ardından sona erdi. Emel Enseli Ergün'ün Büyük Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Araştırma, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 42 yaşında hayatını kaybeden sağlıkçıya gözyaşı - Son Dakika

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