43 Yılın Ardından Duygusal Veda - Son Dakika
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43 Yılın Ardından Duygusal Veda

43 Yılın Ardından Duygusal Veda

Karasu'da öğretmen Yahya Gülhan, emeklilik töreninde gözyaşlarıyla uğurlandı.

02.05.2025 10:38
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde 43 yıllık öğretmen Yahya Gülhan, alkışlar ve konfetilerle emekliliğe uğurlandı. Gözyaşlarına hakim olamayan Gülhan, "Bu sevgiyle uğurlanmak en büyük onur" dedi.

Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nun Fen Bilimleri Öğretmeni Yahya Gülhan, 43 yıllık meslek hayatının ardından 65 yaşında emekli oldu. Yıllar boyunca binlerce öğrenciye ışık tutan Gülhan, meslek hayatına duygusal bir törenle veda etti. Okulun öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri Gülhan için okul koridorlarında sıraya girdi. Okulun koridorlarında alkış ve konfetilerle emekliliğe uğurlanan 43 yılık eğitimci, gözyaşlarına hakim olamadı.

Eski ve yeni öğrencilerinin yanı sıra meslektaşlarının da katıldığı veda töreninde çiçek takdim edilen Gülhan, "43 yıl boyunca bu kutsal mesleği büyük bir aşkla yaptım. Her öğrencimde ayrı bir iz bıraktım, her biri bende ayrı bir hatıra olarak kaldı. Bu sevgiyle uğurlanmak en büyük onur" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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