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44. Baro Başkanları toplantısı TBB'de gerçekleştirildi - Son Dakika

44. Baro Başkanları toplantısı TBB'de gerçekleştirildi

17.01.2022 07:10
44. Baro Başkanları toplantısı TBB'de gerçekleştirildi

44. Baro Başkanları toplantısı, Türkiye Barolar Birliği'nde (TBB) gerçekleştirildi.

44. Baro Başkanları toplantısı, Türkiye Barolar Birliği'nde (TBB) gerçekleştirildi.

TBB'nin 36. Olağan Genel Kurulu'nun ardından yapılan ilk baro başkanları toplantısına, TBB'nin seçilmiş kurulları ile 82 baro başkanı katıldı.

Toplantının açılışını Birlik Başkanı Avukat R. Erinç Sağkan yaptı. Yeni dönemde yapılacak çalışmalara, birlik bütçesine, Adalet Bakanı ile yapılan görüşmenin içeriğine ve toplantı gündemine ilişkin bilgi veren Sağkan, yeni dönemin baro başkanları toplantılarında, mesleğin ve meslektaşların sorunlarının çözümüne yönelik daha verimli çalışmalar yapılacağını söyledi.

Sağkan'ın konuşmasının ardından tek tek söz alan baro başkanları, gündemde yer alan konular hakkında görüş ve önerilerini dile getirdi.

Toplantıya katılan Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, şu konuların ele alındığını kaydetti:

"Staj kaydiye ücretleri ile ilgili Kamu Denetçiliği Kurumu kararının görüşülüp değerlendirilmesi.

Türkiye Barolar Birliği tarafından Reklam Yasağı Yönetmeliğine ilişkin çalışma komisyonu oluşturulması.

Türkiye Barolar Birliği tarafından Meslek Kurallarına ilişkin çalışma komisyonu oluşturulması.

Avukatlık Kanunu'nun 82, 91, 96 ve 105. maddelerindeki düzenlemeye göre baroların genel kurullarının değerlendirilmesi.

Avukat ve stajyer avukatların adliyelere girişlerinde yaşanan sorunlar ve farklı uygulamalar.

CMK ücretlerinin AAÜT ile eşitlenmesi, basit yargılama usulü ve sulh ceza hakimliklerinde görülen işler ile talimat duruşmalarındaki farklı ücret uygulamaları.

Adli Yardım bütçesinin yetersizliği ve ödemelerin gecikmesi sorunu.

Avukatlık mesleğinin ve meslektaşların sorunları ile yargı bağımsızlığı ve insan hakları konusunda son dönemde yaşanan gelişmeler." - ERZİNCAN

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Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Erinç Sağkan, Baro, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 44. Baro Başkanları toplantısı TBB'de gerçekleştirildi - Son Dakika


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