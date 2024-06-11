45 Yılda 60 Farklı Çeşit Kaktüs Yetiştiren Adam

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Komşusunda görüp, tutkuyla başladığı hobisiyle 45 yılda 60 farklı çeşit kaktüs yetiştirdi

-Gedik, "Her gittiğim; şehirde, ilçede, köyde bende olmayanlar kaktüsleri bulup alıyorum, onu büyütüyorum"

-Gedik, hediye ettiği kaktüsler için " Sadece anne babama bir Fatiha okumasını istiyorum" dedi.

OSMANİYE - Osmaniye'de ortaokul zamanında komşusunda görerek hobi olarak kaktüs yetiştirmeye başlayan Yunus Gedik, 45 yılda 60'tan fazla kaktüs çeşidi yetiştirdi.

Osmaniye kent merkezinde yaşayan 55 yaşındaki Yunus Gedik, ortaokula giderken komşusunun bahçesinde gördüğü çiçeklerden etkilenerek evinin bahçesine bir kök kaktüs dikti. Zamanla bu merakı hobiye dönüşen Gedik, farklı şehirlerden aldığı kaktüs çeşitleri evinin bahçesine dikmeye başladı. Bahçesinde 45 yılda 60 kaktüs çeşidi yetiştiren Gedik, bahçesine ziyarete ve fotoğraf çektirmeye gelenlere kaktüs ve çiçeklerden hediye ediyor.

"Her gittiğim; şehirde, ilçede, köyde bende olmayanlar kaktüsleri bulup alıyorum, onu büyütüyorum"

Toprakla uğraşmanın kendisine iyi geldiğini ve mutlu olduğunu söyleyen Yunus Gedik, "Bu hobi, çiçek sevgisine ortaokulu yıllarında başladım. Küçükken bakırcı bir Hüseyin amcam vardı çiçek sevdalısıydı, onun yanına giderdim bu hobiyi kaptım. Toprakla uğraştığın zaman insan rahatlıyor ve bu sevgi o zamandan bu zamana kadar geliyor yani hiç eksilmeden, daha şevkle, daha zevkle yapıyorum. Ben bu ortamın içine girdiğim zaman mutlu bir kişi oluyorum, kendime geliyorum. Bahçemde 60 çeşit kaktüs türü var, sukulet bunun yanında 25-30 tane daha fazla artık saymıyorum. Her gittiğim şehirde, ilçelerde, köylere gittiğimde bende olmayanları bulup alıyorum onu büyütüyorum" dedi.

"Sadece anne babama bir Fatiha okumasını istiyorum"

Vatandaşlara hediye ettiği kaktüsler için ücret almadığını dile getiren ve vefat eden anne ve babasına dua etmelerinin yeterliş olduğunu belirten Gedik, "Türk kaktüslerinin yüzde 99'u yurt dışından gelen, hep ithal bunlar ama iklim şartları buraya da uygun olduğu için sevdi burayı. Yazlı kışlı ben bunlara burada bakıyorum, üstünü örtmüyorum tam güneş görmüyor burada en fazla 3-4 saat bir güneş görüyorlar. Hepsi de maşallah, çok mükemmel güvercin gübremden kaynaklı onlarla karıştırıyorum bunları un eleğinden eleyip tozunu diplerine koyuyorum. Tabii onun ilmini bilmek lazım, kışın değişik veriliyor, yazın değişik veriliyor su olayı var fazla verirsen yanar, az verirsen bir işe yaramaz. Arkadaşlar bana bazen küçük çiçek getiriyor sonra geliyor, bu benim çiçek değil diyor. Bu aşırı bir zaman aşımına uğramıştı, daha değişik bir görüntü olmuş diyor. Aşırı gelen var, çekim yapanlar var, fotoğraf stüdyolarına geliyorlar, gelinler geliyor, moda çekimleri yapmaya geliyorlar. Fotoğraf çekmeye gelenleri boş döndürmüyorum. Hediyem var, şu anda 50 tane verilecek hediyem var. Sadece anne babama bir Fatiha okumasını istiyorum" dedi.