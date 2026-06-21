Yatalak anne ve babasıyla birlikte zihinsel engelli kardeşine umut olan hayırlı evlat takdir topluyor

Hatay'da yaşayan 5 çocuk babası Sabahaddin Özalan, bir yandan kendi çocuklarına babalık yaparken diğer yandan yatalak olan 88 yaşındaki anne ve babası ile birlikte yüzde 95 zihinsel engelli kardeşinin tüm bakımını üstleniyor. Ailesinin bakımlarını zorda olsa yapmayı başaran Özalan, yaşadığı sürece iki ailesine de bakmaya devam edeceğini söyledi.

Antakya ilçesi Karaali Bölüğü Mahallesi'nde yaşayan evli ve 5 çocuğu olan Sabahaddin Özalan, Yayladağı ilçesi Uluyol Mahallesi'nde bulunan annesi Hatice, babası Mehmet ve zihinsel engelli kardeşi Necmeddin'in bakım ihtiyaçlarını yapıyor. Kendi ailesiyle ilgilendikten sonra her fırsatta yatalak 88 yaşındaki annesi ve babasıyla birlikte 57 yaşındaki yüzde 95 zihinsel engelli kardeşinin bakımlarını da karşılayan Özalan, son 2 yıldır adeta ailesi için yaşıyor. Evlatlığını ailesine sevgisiyle gösteren Özalan; ailesine yemek hazırlayıp, evin temizliğini yaparak onlara bakmaya çalışıyor. Antakya'da 5 çocuğuna babalık yapan Özalan, hafta sonları da Yayladağı'na giderek yatalak anne, babasına ve zihinsel engelli kardeşine adeta babalık yapıyor. Ailesinin bakımlarının zorda olsa onları milletin diline düşürmeyeceğini ifade eden Özalan, iki ailesine de bakmaya devam edeceğini söyledi.

"Ben Antakya'da aileme bakıyorum ve burada da aileme bakıyorum, zor olsa da ailemi, milletin diline mi düşürmem"

Son 2 yıldır yaşlı annesine, babasına ve zihinsel engelli kardeşine bakan 5 çocuk babası olan Sabahaddin Özalan, "Ben belediye personeliyim. Köyde üç yatalak hastam var. Her hafta sonu gelmek zorunda kalıyorum ve bakanları yok. Üçü de bakıma ihtiyacı var ama elime fırsat geçtikçe hafta sonu veya izin alınca geliyorum. Bu şekilde hayatım geçiyor. Bir, iki kişi değil üç kişi yatalak var. Annem, babam ve zihinsel engelli kardeşim var. Babam ve annem, 88 yaşında yatakta sürekli oluyor. Annemin belden kayması var. O yüzden yürümekte lavaboya gideceği zaman zorlanıyor ve tutmazsan gidemiyorlar. Babamda baş dönmesi, şekeri ve tansiyonu var. Kardeşim de zaten anadan doğma zihinsel engelli olarak yüzde 95 engelli. Onun da bakıma ihtiyacı var. Biz zaten devletten ailemle ilgili hiçbir destek almıyoruz. Çünkü babam zamanında benim ihtiyacım yok ve benim aylığım yeter dedi ve kabul etmedi. Şimdi ailemin şu an her bakıma ihtiyaçları var. Diğer kardeşlerim hepsi uzaktalar. Onların da hastalıkları ve çocukları var. Ben mecbur geliyorum. Aileme bakmadan olmaz. Ben hem annelik hem babalık hem de çocukluk şeylerini yapıyorum. Yapacak bir şey yok, aile atılmaz ve aile bırakılmaz. Bu dünya imtihan dünyasıdır, belki bana bir imtihandır. Ailemin bakıma ihtiyacı iki yıldan beri var. Yalnız kardeşim anadan doğma olduğu için onun bir yaşından beri var. Kardeşim şimdi 57 yaşında hala bakıma ihtiyacı var. Ne bir yere bırakabilirsin, tek bırakamazsın. Çıktığı zaman geri eve dönemez. Yemeklerini hazırlıyorum. Hepsinin ayrı ayrı yemekleri var. Bunlar ayrı ayrı tepsilerden önlerine getirip koyuyorum. Ben evliyim, 5 çocuğum var ve 60 yaşına giriyorum. Ben Antakya'da aileme bakıyorum ve burada da aileme bakıyorum. Zor olsa da ailemi, milletin diline düşürmem" ifadelerini kullandı. - HATAY