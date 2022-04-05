5 Nisan Avukatlar Günü - Son Dakika
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5 Nisan Avukatlar Günü

05.04.2022 10:44
5 Nisan Avukatlar Günü

Samsun Barosu tarafından "5 Nisan Avukatlar Günü" nedeniyle düzenlenen törende konuşan Baro Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, "Hukuk fakültesi kontenjan ve sayılarının artırılması ekonomik tahribatı en çok avukatlık mesleğinde yaratıyor" dedi.

Samsun Barosu tarafından "5 Nisan Avukatlar Günü" nedeniyle düzenlenen törende konuşan Baro Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, "Hukuk fakültesi kontenjan ve sayılarının artırılması ekonomik tahribatı en çok avukatlık mesleğinde yaratıyor" dedi.

Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Sonrasında Samsun Baro Başkanı Pınar Gürsek Yıldıran avukatların mesleklerine ilişkin taleplerini ifade etti.

Mesleğin sorunlarını hukuk fakültesi kontenjanları, avukatlık ücretleri ve çeşitli konular olarak sıralayan Başkan Yıldıran, "Hukuk fakültesi kontenjan ve sayılarının ülkenin ihtiyacı gözetilmeden artırılması, kontrolsüzce hukuk fakülteleri açılması, sadece avukatlık mesleğinde değil, diğer hukuk mesleklerinde de nitelik kaybına sebebiyet vermekle birlikte, ekonomik tahribatı en çok avukatlık mesleğinde oluşturuyor. Avukatlık ücret tarifesinde asgari ücretler olarak belirlenen miktarlar Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi vekillere yapılacak ödemelere ilişkin tarifede belirlenen miktarlar, avukatın sarf ettiği emeği ve üstlendiği sorumluluğu karşılamanın çok gerisinde kalmaktadır. Hukuk fakültesinden mezun olup avukatlık stajını yapan stajyer avukatlar, hakim ve savcı stajyerleri ile kıyaslanamayacak derecede özlük haklarından ve ekonomik güvenceden yoksun durumdadır. Kamuda görev alan meslektaşlarımızın görevlerinin kariyer meslek sınıfına alınması ve haklarında 4800 ek gösterge, makam tazminatı, özel hizmet tazminatı gibi konularda düzenleme yapılması, hukuk müşaviri ve avukat ayrımı yapılmaksızın kamuda çalışan tüm avukatların kariyer meslek sınıfı olarak kabul edilmesine yönelik taleplerimiz yetkili mercilere iletilmekle birlikte halen somut bir çözüm bulunmamıştır. Bağlı çalışan meslektaşlarımızın ücret ve özlük haklarının mesleğin onuruna yakışır düzeyde olmasını sağlayacak kanuni bir statüye kavuşturulması gerekmektedir" dedi.

Yıldıran, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlayarak sözlerini sonlandırdı. - SAMSUN

5 Nisan Avukatlar Günü
5 Nisan Avukatlar Günü
5 Nisan Avukatlar Günü

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Avukatlar Günü, Samsun, Hukuk, Nisan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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